AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan IKBY'nin harita skandalına tepki: Fitne sokmaktan başka hiçbir amacı yok

Kurtulmuş, TV NET televizyonunda canlı yayınlanan "Net Bakış" programında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un zor bir imtihan olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin sağlık alt yapısı ve sağlık çalışanlarıyla, yeni hastanelerin yapılmasıyla diğer ülkelere fark atan bir başarı yakaladığını söyledi.

Kurtulmuş, ekonominin de mümkün olduğu kadar az bir zayiatla bu süreci atlatabilmesi için adımlar atıldığını, bir taraftan sağlık alanında her türlü fedakarlığın ortaya konulacağı diğer taraftan da ekonomiyi dengeleyecek bir süreç olması için çalışıldığını anlattı.

Bir ayda yaklaşık 11 milyon doz aşının vurulduğunu dile getiren Kurtulmuş, nüfusla oranlandığında Türkiye'nin Avrupa'da ilk 2-3'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Kurtulmuş, Kovid-19 ile mücadele sürecinin başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

"DÜNYANIN YENİ BİR KÜRESEL VE SİYASAL MİMARİYE İHTİYACI VAR"

Numan Kurtulmuş, hakkaniyetli, barışçıl, daha eşitlikçi bir dünya düzeni kurulması mecburiyetini yıllardır söylediklerini belirterek, "Dünyanın yeni bir küresel ve siyasal mimariye ihtiyacı var. Yeni bir küresel finansal mimariye ihtiyacı var. Bu artık bir zaruret haline gelmiştir. Pandemi de bunu ispat etti. Dünyanın en büyük ülkeleri bile pandemi karşısında çaresiz kaldı." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu süre içinde fonksiyonsuz hale geldiğini, BM'nin gücü ve deneyimine rağmen, son yayınlanan haritalara bakıldığında Afrika ve Latin Amerika ülkelerine aşının ulaşılamadığının görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, böyle bir dünyanın ayakta kalamayacağını, daha hakkaniyetli, daha adaletli, daha paylaşımcı, daha insani bir düzene geçişin zaruri olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, bir taraftan pandemiyle mücadele ederken diğer taraftan Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmayla Akdeniz'de egemenlik haklarını koruduğunu anımsatarak, Kıbrıs'taki Maraş bölgesini açarak KKTC'nin egemenlik haklarını bütün dünyaya ilan ettiğini ve Ayasofya'yı da ibadete açtığını anlattı.

IKBY'NİN BÖLGE ÜLKELERİNİN TOPRAKLARINI İÇEREN HARİTANIN RESMEDİLDİĞİ PULLARI BASTIRMA PLANI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin tamamının toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz bir asra aşkın süredir devam eden emperyal projenin asla uygulamayacağına inanıyoruz. Yani böl, parçala, ayrıntılı bir şekilde dağıt ve kolay yönet. Bu proje artık geride kaldı. Bu bölge insanlarının, Şiiler, Sünniler, Türkler, Araplar, Acemler, Kürtler, diğerleri bütün etnik yapılarıyla birbirine düşman haline getirilmesi senaryosuna bu bölge halklarının karnı toktur. Asla buna prim vermeyeceklerdir. Kim zihninde herhangi bir şekilde bu bölgeyi, bu emperyal projenin parçası olarak, yarım kalan Sevr'in bir devamı olarak bu bölgede bir şeyler yapmaya kalkıyorsa bunlar ters teper. Irak'ın Saddam'dan sonrası durumu, Suriye'de uzun yıllardır devam eden vekalet savaşları, iç savaşı, Yemen'deki savaşı göz önünde bulundurduğunuzda bölge halkları artık yeter, diyor. Bölge dışı güçlerin bu bölgede ne işleri var.

Özellikle silah satışı başta olmak üzere bu bölgenin daha fazla silahlanmasını değil, daha fazla demokratikleşmesini sağlayacak adımlara katkıda bulunsun. Bizim bakışımız budur. Orta Doğu'daki halkların da kendisine düzen vermesi lazım. Sorunlarımızı kendimiz çözebilme becerisini kazanamazsak başkalarının bu bölge ülkelerinin iç işlerine burnunu sokma tavrına girerler. Irak'taki tüm gruplar kendi meselelerini çözebilecek güce, birikime sahiptir."

"ESKİ BİR ALIŞKANLIK..."

Kurtulmuş, Osmanlı Devletinin üzerinde, haritalar üzerinden siyaset yapmanın çok eski bir alışkanlık olduğunu dile getirerek, "Harita üzerinde eskizler yapıldıktan sonra böl ve yönet projesi uygulanmaya çalışılıyor. Bunlara karşı oldukça tecrübeli ve birikimli bir milletiz. Bu haritalar tesadüfen ortaya konulmaz. Burada uyanık olmak lazım. Asla o gösterilen haritanın bölgenin gerçeklerini yansıtmadığı, Kuzey Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin de menfaatine olmadığı ve Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasında fitne sokmaktan başka hiçbir amacının olmadığını çok açık söylüyorum." şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, zor pandemi şartlarına rağmen AK Parti'nin kongrelerinde önemli bir ivme yakalandığını, yüzde 70 civarında yönetimlerde değişimler yapıldığını, bu dönemdeki yenilenmenin biraz daha fazla olduğunu kaydetti.