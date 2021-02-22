AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz." ifadesini kullandı.