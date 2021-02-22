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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz." ifadesini kullandı.

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