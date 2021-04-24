AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır!'

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

- Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.

- Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Vietnam’da, Bağdat’ta, Felluce’de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki’ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız.

- Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika’yı nasıl kurduklarını hatırlatırız.

- Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA’nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD’de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar’ı 1973'de Şehid ederek başladığını hatırlatırız.

- Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir.

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