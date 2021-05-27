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Haber Giriş: 27.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 27 Mayıs açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 27 Mayıs açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Aziz milletimizin helal oylarıyla işbaşına getirdiği hükümet, siyasi tarihimizin kanlı darbesiyle 27Mayıs’ta iktidardan indirildi. Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz.' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde:

Aziz milletimizin helal oylarıyla işbaşına getirdiği hükümet, siyasi tarihimizin kanlı darbesiyle 27Mayıs’ta iktidardan indirildi. Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz.

27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde milletimizin gönlünden asla silinmeyecek bir sevgiye mazhar olan Şehid Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ı rahmetle yad ediyoruz.

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