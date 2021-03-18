AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun." ifadesini kullandı.

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