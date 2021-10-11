AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz

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Yalova Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz da katıldı. Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren Numan Kurtulmuş, iktidarları döneminde eğitime verilen öneme dikkat çekerek, "Bugün Türkiye'de üniversitelerimizin sayısı 76'dan 207'ye çıkmıştır. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon öğrencisi olan tabiri caizse bir büyük üniversite öğrencisi ordusuna sahip olan bir ülkeyiz. Yükseköğrenim öğrenci sayısı son 10 yılda 2,5 kat arttı" dedi.

Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece siyasi olarak değil eğitim bakımından da çok ihanet ile karşılaştığını açıkladı. Kurtulmuş, "O ihanetin merkezlerinden birisi de Yalova Üniversitesi'ydi. Maalesef FETÖ denilen eşkıya çetesi sadece Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarına sızmakla kalmamış, neredeyse Türkiye'nin eğitim kurumlarını , üniversitelerini de kendi adamları için kolay kariyer basamakları olarak kullanmıştır. Çok sayıda dosya biliyorum. Profesörlük kadrolarına kadar yükseltilen çok sayıda FETÖ'cünün beleşten bu basamaklarda yükseldiğini dün gibi hatırlıyorum. Bu terör örgütü öğrenciler üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyetle üniversiteleri kendi amaçlarına hizmet eden birer ihanet yuvasına dönüştürmek için gayret göstermiştir" dedi.

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'TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE OLACAK'

Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için gayretle mücadele edeceklerini anlatan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz mutlaka yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin insanına, öğretim üyesine, siyasetçisine, bilim insanına, sanatçısına, iş adamına sıradan işlerle uğraşmak yakışmaz. Türkiye'nin öğrencisine sıradan hedefler peşinde koşmak yakışmaz. Türkiye'nin İHA'ları da, SİHA'ları da böylesine önemli bir dünya gücü haline gelmesi tam da bu idealin bir gereğidir. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de varlığını cümle aleme ilan etmesi Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramak için mücadele etmesi. Türkiye'nin güneyinde oluşturulan terör koridorunu yıkmak ve buradaki emperyalist projeyi parçalamak için terör örgütlerine karşı mücadele etmesi tam da güçlü büyük Türkiye idealinin bir gereğidir. Aynı şekilde üniversitelerin sayılarının artırılması, üniversite öğretim elemanlarının desteklenmesi, üniversite öğrencilerinin sayılarının artırılması için mücadele etmesi de tam da güçlü büyük Türkiye idealinin bir sonucudur. Bu ideallerden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye eline avucuna üç beş kuruş sıkıştırılan, iane ile yaşayan bir ülke asla olamaz. Türkiye gavurun 'dur' dediği yerde duran, onun dışında adım atmayan korkak bir ülke asla olamaz. Türkiye bilimde diğer alanlarda sadece mukallit olan taklit eden bir ülke asla ve asla olamaz. Türkiye, bilimde de sanayide de, inovasyonda da yenilikte de, teknolojide de öncü olan bir ülke olacak."