AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği genel seçimi için TRT’de propaganda konuşması yaptı. Kurtulmuş 14 Mayıs seçimini 1950 seçimine benzeterek, “Türkiye bir seçime gidiyor. 14 Mayıs bildiğiniz gibi Türk siyasi tarihi bakımından fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır. 14 Mayıs 1950’de Türkiye rahmetli Menderes’in arkasında kilitlenerek, ona destek vererek, yeter söz milletindir sloganı altında birleşmiş ve tek parti yönetimini geride bırakmıştır. Böylece Türkiye’nin tek parti döneminde yaşamış olduğu zulümler ve haksızlıklar ortadan kalmış ve Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçiş hızlı bir şekilde sağlanmıştı. 1950’nin 14 Mayıs'ından 2023’ün 14 Mayıs'ına geliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İktidarları döneminde önemli işlere imza atıldığını söyleyen Kurtulmuş, “Bu 73 yıllık süre içerisinde Türkiye büyük mesafeler kat etti. Türkiye’ye hizmet eden milli siyaset anlayışının liderleri rahmetle ve şükranla andığımız Menderes’i, Özal’ı Erbakan’ı ve Muhsin Yazıcoğlu’nu bir kere daha hatırlıyoruz. Ayrıca son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde AK Parti iktidarlarında Türkiye’ye fevkalade büyük hizmetler ve eserler kazandırıldı. Türkiye yaygın bir kalkınma ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin doğusundan batısına her yerde karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin 4 bir tarafı eser ve hizmet siyasetinin sonuçlarını gördü” diye konuştu.

Seçimin sadece cumhurbaşkanı seçimi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “14 Mayıs 2023 Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye yeniden bir 14 Mayıs seçimine gidiyor. 14 Mayıs 2023 Türkiye için bir milat olacak. Önümüzdeki seçim sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının ötesinde Türkiye’nin bir istikamet ve yön tayini seçimidir” ifadelerine yer verdi.

Bazı sıkıntılar olduğunu bildiklerini belirten Kurtulmuş, “Çekilen sıkıntıların farkındayız. Bunları çözmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak her türlü tedbiri aldığımızın altını çizmek istiyorum. Ekonomide iki temel kuraldan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye büyüyecek ve gelişecek ve Türkiye asla demokrasiden taviz vermeyecek” şeklinde konuştu.