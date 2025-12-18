AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Özgür Özel'e tepki:

Haberin Devamı

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "temelsiz ve saygısız" ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlü, demokratik ve istikrarlı bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma sahip olduğuna işaret eden Ala, "Türkiye'nin demokratik kurumları ve milli iradenin meşruiyeti tartışma kabul etmez. Ülkemizin son yıllarda kaydettiği gelişmeler, uluslararası arenada takdirle karşılanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin istikrarı ve refahı için çalışmaya devam ettiğini, ülkenin uluslararası ilişkilerde egemenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla yürüttüğünü vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir. Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı'nın yurt dışında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik kabul edilemez sözlerini şiddetle kınıyor, ülkenin ikinci partisinin Genel Başkanının artık bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve gücü, demokratik iradesi ve kurumlarıyla tartışılmazdır."