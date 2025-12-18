×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Özgür Özel'e tepki:

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Efkan Ala#CHP
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Aladan Özgür Özele tepki:
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 16:26

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'deki açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "temelsiz ve saygısız" ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti. 

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlü, demokratik ve istikrarlı bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma sahip olduğuna işaret eden Ala, "Türkiye'nin demokratik kurumları ve milli iradenin meşruiyeti tartışma kabul etmez. Ülkemizin son yıllarda kaydettiği gelişmeler, uluslararası arenada takdirle karşılanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. 

Gözden KaçmasınAK Parti Sözcüsü Çelikten CHP lideri Özele tepki: Vahim bir durumAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e tepki: Vahim bir durumHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin istikrarı ve refahı için çalışmaya devam ettiğini, ülkenin uluslararası ilişkilerde egemenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla yürüttüğünü vurgulayan Ala, şunları kaydetti: 

Haberin Devamı

"Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak, Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir. Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı'nın yurt dışında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik kabul edilemez sözlerini şiddetle kınıyor, ülkenin ikinci partisinin Genel Başkanının artık bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve gücü, demokratik iradesi ve kurumlarıyla tartışılmazdır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Efkan Ala#CHP

BAKMADAN GEÇME!