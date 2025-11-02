AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye, 23 yıllık istikrarlı bir dönem kazandı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt'te Ziya Gökalp'in "Asker Duası" isimli şiirini okuması nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra çalışmalarına başladı.

Bu süreçte Türkiye'yi dolaşan il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine çıktı.

Siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iktidara gelen AK Parti, kurduğu hükümetlerle 23 yıldır iktidarını sürdürüyor. AK Parti, Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan partisi oldu.

- "Bütün yasakları demokratik yollarla ortadan kaldırdık"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yılda halkın iradesiyle birlikte başarı hikayesi yazıldığına dikkati çekti.

Partinin 23 yılda hem dünyaya hem de bölgeye örnek olacak siyasi başarılara imza attığını vurgulayan Ala, bölge ülkelerinde yaşanan savaşlar ve iç kargaşalara bakıldığında, bu başarının öneminin çok daha iyi anlaşılacağının altını çizdi.

Geçmişte dış politikadan milli güvenliğe, milli eğitimden Türkiye'nin temel meselelerine kadar pek çok politikayı vesayet odaklarının belirlediğine işaret eden Ala, AK Parti iktidarıyla siyasette bir makas değişimi gerçekleştiğini söyledi.

3 Kasım 2002'de iktidara geldiklerinde, ülkede 28 Şubat darbesinin ağır karanlığının, ekonomik krizin yaşandığını ve siyasetin çok parçalı olduğunu anımsatan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabiriyle, millet AK Parti'yi kurdu, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi de adını koydu. Ondan sonra din ve vicdan özgürlüğünün üzerindeki bütün yasakları, altını çiziyorum demokratik yollarla ortadan kaldırdık. Bunu başarabilmiş bir İslam ülkesi yok. Hiçbir şiddet olayına karışmadan, millete bir bedel ödettirmeden, tamamen milletin iradesini idareye hakim kılarak, her türlü saldırı ve provokasyona karşı da dirayetli ve uyanık durarak bu işleri başarmıştır. Liderinin dirayetli duruşu, kadrosunun birikimi ve bunun millete uyandırdığı güven dolayısıyla Türkiye bu başarılara imza attı."

Haberin Devamı

- "Siyasi alanda açtığımız otoban çok kıymetli"

Ala, son 23 yılda Türkiye'nin siyasi alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade ederek, "Siyasi alanda açtığımız otobanı çok kıymetli görüyorum. Siyaseti demokratik otobana çıkardık. Artık kimse siyasete 'şu yoldan gidemezsin, bu yoldan gideceksin' diyemiyor. Bu çok kıymetli, Türkiye de bunu yakaladı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü demokratik mücadelenin Türkiye'nin istikrarına yön verdiğini belirten Ala, "Hiçbir zaman şapkasını alıp gitmedi. Her türlü saldırıya karşı demokratik mücadele azminden geri adım atmadı. Her zaman millete güvendi ve kriz anında millete başvurdu." dedi.

Haberin Devamı

- "Türkiye, 23 yıllık istikrarlı bir dönem kazandı"

AK Parti'nin seçimlerde gösterdiği başarının dünyada örneğinin olmadığını, başarının temelinde milletin, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu güvenin yattığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Bu, milletin AK Parti'ye ve kendi liderine duyduğu güvendir. Liderinin de milletine duyduğu saygının sonucudur. Ondan aldığı iradeyi ve emaneti hiçbir şart altında başkasına teslim etmedi, yolundan dönmedi. AK Parti de milletimiz de lider de dimdik durdu. Bu üç iradenin, üç siyasal davranışın sonucu, Türkiye 23 yıllık istikrarlı bir dönem kazandı."

Efkan Ala, Türkiye'nin bugün savunma sanayisinde aldığı mesafenin dünyada gıptayla izlendiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Haberin Devamı

"Dış politikadaki gelişmelere bakın, önceden Türkiye üzerinde hesaplar yapılırken, şimdi bölgedeki hesapların hepsinde Türkiye masada. Dünyada liderler diplomasisini yürüten en etkili iki üç liderden biri Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunlar çok kıymetli başarılardır. Bunlar Türkiye'nin başarısıdır, milletimizin başarısıdır. Bu başarının altındaki imza milletimize aittir."

- Sivil anayasa

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yeni ve sivil bir anayasa hedefinin Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun en önemli adımlarından biri olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık korkular üzerine inşa edilmiş, milletin iradesini sınırlandırmayı, kontrol etmeyi, baskı altına almayı temel hedef ve vesayet edinmiş bir anayasa yerine, milletin özgürlüklerini garanti altına alan, hürriyetlerinin önünü açan, milletin hedeflerine doğru hızla gitmesinin garantilerini ortaya koyan, iyi işleyen bir devleti ve her türlü otorite karşısında hak ve özgürlükleri güvenceye alan bir bireyi esas alan bir anayasa yapma zamanı geldi de geçiyor."

Haberin Devamı

- "Cumhur İttifakı, birçok badire karşısında kenetlenmiş durumda"

Türkiye'nin artık vesayetten kurtulduğuna ve siyasal iradenin idareye hakimiyetinin tesis edildiğine dikkati çeken Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı, bugün birçok badire karşısında kenetlenmiş durumda, ülkenin hedeflerine doğru yürümesinin garantisi ama siyaset veya ülke zayıfladığında geriye gitmemeli. Onun garantisini sivil iradenin ortaya koyduğu bir anayasa ile sağlayabiliriz. O Türkiye'nin garanti belgesi, garantili bir demokrasi belgesi olacaktır. Darbe dönemlerinin defolu demokrasilerinden kurtulup, Türkiye'nin önünü açacak bir anayasanın vakti geldi. Burada uzlaşma, 86 milyonun rızasının alınması ve müzakere süreci çok önemlidir. Herkes fikrini söyleyecek ama genel kabul gören bir sürecin işletilmesi önemli. İnşallah Türkiye buna ulaşacaktır. Biz elimizden geleni yapacağız, herkes de elinden geleni yapmalıdır."

- Dış politikada "erdemli diplomasi"

Dış politikada "erdemli diplomasi" anlayışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurumsallaştığını dile getiren Ala, "AK Parti kurulurken 'Erdemliler Hareketi' dedik. Bugün de Türkiye'nin dış politikası, erdemli bir dış politikadır. Biz vicdanın ve insanlığın diplomasiye hakim olmasının bayraktarlığını yapıyoruz." dedi.

Ala, Birleşmiş Milletler'de (BM) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaların küresel ölçekte yankı uyandırdığını, "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" çağrılarının bugün dünyada herkes tarafından dile getirildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de ortaya koyduğu dış politika vizyonunun "Erdemliler Hareketi'nin" somut örneği olduğunu belirten Ala, şöyle devam etti:

"Orada adaletten, insan haklarından, insanlığın vicdanından bahsediyor, mazlumların haklarını dile getiriyor. Zulmün payidar olmayacağını, zulme karşı bütün insanlığın yek vücut, tek parça olarak durması gerektiğini söylüyor. Ve bunları o işleri yapanların, o zulmü yapanların gözünün içine baka baka söylüyor. Tarihimizin ve inancımızın bize yüklediği misyonun temsilciliğini yapıyor. Bundan hepimiz gurur duyuyoruz. Onun için de destek azalmıyor, destek artıyor. Türkiye'nin bizim tarihimizden bize emanet olan dış politika anlayışına, sadece bölgemizin değil, insanlığın ihtiyacı var."

Efkan Ala, Türkiye'nin, artık sadece kendi içinde değil, uluslararası alanda da barışa katkı sunan bir ülke haline geldiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Suriye'de, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Libya’da, Sudan'da, Somali'de, Bosna Hersek'te ve birçok yerde adil ve erdemli bir güç olarak duruma vaziyet ettiğini aktardı.

- "Terör belasından kurtulacak olan Türkiye, emin adımlarla ilerliyor"

Genel Başkanvekili Ala, Türkiye'nin hem "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla tarihi bir eşiğe geldiğine de değindi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yapan Ala, "Terör belasından kurtulacak olan Türkiye, emin adımlarla orada ilerliyor. Türkiye artık başarıdan başarıya koşacaktır, yeni dönemlerin kapılarını açacaktır. Geçen 23 yılda yapılanlar, şimdi ulaşılacak hedeflere imkan ve atmosfer sağlamıştır. Onun için bugün Terörsüz Türkiye'den söz edebiliyoruz. Çünkü biz daha önce yapılması gereken işleri yaptık, atılması gereken adımları attık." değerlendirmesinde bulundu.