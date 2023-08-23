AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’dan kritik emekli maaşı açıklaması: Ciddi bir iyileştirme olacak

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı A Haber canlı yayınında emekli maaşı hakkında flaş bir açıklama yaptı. 'Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak' diyen Yıldırım çalışma ile ilgili tarih de verdi. Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümündeyiz. Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 22 kuruluş yıl dönümümü ihya edeceğiz. Açıkçası AK Parti Türk siyasi hayatında kuruluşunda 14 ay sonra tek başına iktidara gelmiş yegane bir partidir. 14 Mayıs 2001'de partimizin 74 kurucusu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dilekçesini verdik. Yurt genelinde teşkilatlanmaya başlamıştık ki seçim tarihi ilan edildi. Devlet Bahçeli o zaman çıkıp seçime gitmek gerektiğini söyledi.

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Yeni kurulmuş bir parti için bu önemli bir gelişmedir. Hem teşkilatları kuracaksınız hem kendinizi halka anlatmaya çalışacaksınız ve 1 sene içerisinde de seçime girip sonuç alacaksınız. Biz o zaman Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulduk. Bugün bunun üzerine 100 tane daha parti geldi. Her kurulan parti iktidar olsaydı herhalde bu kadar zamanda 1 gün bile iktidar görevini ikimse yapamazdı. AK Parti'yi iktidara getiren dinamiklere iyi bakmak lazım.

"22 YILDA HİÇ BOYUN EĞMEDİK"

Vesayetin asıl karışımıza çıkışı e-Muhtıra ile oldu. Vesayet ile mücadelede biz 27 Nisan'ı önce hatırlıyoruz ama ondan önce bize 2 sefer ayar vermeye kalktılar. Muhtıralara, darbelere 22 yılda hiç boyun eğmedik. Yetikiyi millet verir, millet alır. Bayrağı yere düşürmedik, alçaklara bayrağı teslim etmedik.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Covid salgını bütün ayarları bozdu. Enflasyonu bilmeyen ülkeler enflasyon ile yüzleştiler. Bizde de enflasyon hızla artmaya başladı. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan miktarda üretim yapılamadı. İhtiyaçlarda bir azalma yok ama üretimde ciddi bir azalma yaşandı. Bir şeyin miktarı az olunca fiyatı arttı. Fiyat artışları enflasyonu enflasyon da fiyat artışlarını körükleyerek geldi. Bunun üzerine terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşı sorunları var. Bu 2 ülkeden 45 milyar dolarlık bizim alışverişimiz var. İşte tüm bunlar işleri kötü hale getirdi. Krizleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Aslında işin özeti budur. Bunun arkasına 6 Şubat depremini koyunca tablo daha da ağırlaştı. 110 milyar dolar bir maliyet ortaya çıktı. Bu ölçekte bir depremle başka bir ülke yüzleşti altında kalırdı. Biz millet ve devlet olarak burada yine farkımızı ortaya koyduk.

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Türkiye'nin bütçe büyüklüğü yani milli geliri 1 trilyon 58 milyar dolar. 2023 yılı için gerçekleşecek durum bu. Önümüzdeki sene bu 1 trilyon 200 milyar dolar olabilir. Öyle öngörülüyor. Bu ölçülere göre şu anda 12 bin 310 dolar kişi başına düşüyor. 2024'te de 13 bin dolar kişi başı gelir olacak. Türkiye'nin kuruluşu olan 1923 ile 2002 arası büyüme ortalaması 4,7 iken AK Parti döneminde 2002 ila 2020 arasında büyüme ortalaması 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Eğer Türkiye yüzyıl boyunca 4.7 yerine 5.4 büyüseydi milli gelirimiz 2 trilyon doların üzerine çıkıyor. Kişi başına düşen gelirde 25-26 bin dolar olacaktı. Güven ve istikrar tılsımlı 2 kelimedir. Büyümenin anahtarı budur, AK Parti'nin yaptığı da budur. Bu AK Parti'nin kerameti değil milletin AK Parti'ye yüklediği bir misyondur. Enflasyon hükümetimizin 1. önceliğidir. 2024'ün 2. yarısından itibaren kalıcı olarak inecek. enflasyonda düşüşü göreceğiz. Hedefimiz enflasyonun tekrar kontrol edilebilir tek haneli oranlara düşürmektir. Ekonomi yönetimi bunun için çalışıyor ve işinin ehli insanlar. Orta Vadeli Plan var ve şekillendirdiler. Çalışma bitti ve eylülde açıklanacak. Enflasyon ortada vadede kontrol altına alınacak ve tek haneye inecek.