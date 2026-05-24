AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan TBMM önündeki sloganlara tepki

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 20:28

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi. Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."

 

