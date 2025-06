Haberin Devamı

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk soruşturmalarını perdelemek için, millet iradesine her zaman, her yerde ve her şartta sahip çıkan, dünyada tanınan ve saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na kaba iftiralarla saldırarak gerçeği değiştiremezsiniz. Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir." ifadelerini kullandı.