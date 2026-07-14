AK Parti Genel Başkanvekili Ala, 15 Temmuz gecesi TÜRKSAT'ı kurtaran formülü anlattı

Haberin Devamı

Efkan Ala, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu darbe girişimi için "Dışarıdaki istihbarat örgütlerinin içerideki FETÖ maşasıyla Türkiye'yi Suriye'ye çevirme girişimiydi" diyen Ala, "10 yıl aradan sonra artık o gün bazı soru işaretleri olanlar da çok net olarak anladılar ki 15 Temmuz gecesi, Türkiye büyük bir uçurumun kenarından döndürüldü." ifadelerini kullandı. Ala, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, vatana ihanetin adı olduğunu kaydetti.

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin onun arkasında durması ve kadrosunun da kendi görevini bir hakkın yerine getirmesiyle bu alçak darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirten Ala, "15 Temmuz, bizim demokrasimiz bakımından da bir makas değişimidir. Artık kimse millet iradesini gasbetmeye kalkamaz, buna girişemez." değerlendirmesinde bulundu. Ala, Türkiye'yi o gece uçurumun kenarından ortaya konulan iradenin alıp çıkardığını söyledi.

Haberin Devamı

AK Parti'yi kurarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatan Ala, "15 Temmuz'dan sonra da Türkiye'de milli iradeye saldırma niyetinde olanlar ve iradeyi gasbetme niyetinde olanlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır." dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

O GECE, GÜNEYDOĞU'DA GÖREVLİ ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ANKARA'YA GETİRİLDİ

O gece verilen en önemli kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon aracılığıyla milleti alanlara, sokaklara, caddelere çağırması olduğunu kaydeden Ala, milletin de bu çağrıya yürekten, canını ortaya koyarak memlekete sahip çıktığını söyledi.

Ala, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece dönemin İçişleri Bakanı olarak verdiği ilk talimatı şöyle anlattı:

"O gece ilk verdiğimiz talimat: 'Silahla karşı durulacaktır. Asla bunlara pabuç bırakılmayacaktır. Asla hiçbir birimimiz bunlara kapılarını açmayacaktır. Silahla karşılık verilerek bu terör örgütüne hadleri bildirilecektir.' Bu, Emniyet Genel Müdürümüze verdiğimiz talimattır. 'Bütün teşkilatlara da bu şekilde bildirin' demişizdir."

Haberin Devamı

FETÖ'cü hainlerin Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne saldırısında 51 polisi şehit ettiğini hatırlatan Ala, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı arayarak, o zaman Güneydoğu'da terör operasyonlarında görevli olan çok sayıda özel harekat polisinin uçaklarla Ankara'ya getirilmesi için görüştüğünü anlattı.

"HAİNLERİN KULLANDIĞI HAVAALANI PİSTİNİ DE BOMBALATTIRDIK"

TRT'de sözde darbe bildirisinin okutulmasının ardından dönemin Emniyet Genel Müdürünü aradığını anlatan Ala, "Emniyet Genel Müdürümüzü aradım ve 'Gerekirse TRT binasını yıkın, enkazın üzerinden yayın yapın' diye çok net, berrak bir talimat verdim." dedi.

Haberin Devamı

Ala, bunun üzerine emniyet mensuplarının TRT'yi FETÖ terör örgütünden temizlediğini aktardı. FETÖ terör örgütünün o gece askeri havaalanlarını kullanarak uçaklarla milletin başına bomba yağdırdığını hatırlatan Ala, "Başka bir birime talimatlar vererek o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakan'la da görüşerek hainlerin kullandığı havaalanı pistini de bombalattırdık. Böylece onlar artık uçak kaldıramaz oldu." ifadelerini kullandı.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

HAİN KOMUTANIN CEBİNDEN SÖZDE SIKI YÖNETİM KOMUTANLARI LİSTESİ ÇIKTI

Ala, darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek için cuntacı askerlerin ele geçirdiği savaş uçaklarının bombaladığı TÜRKSAT'ta yaşananları anlattı.

Haberin Devamı

"Televizyonları ele geçirmek için TÜRKSAT'a saldırdılar. Orada bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Bunun üzerine biz aslında ihale yapıp satın aldığımız ama henüz teslim edilmemiş silahları da o gün o fabrikalarla irtibat kurarak silahlarını monte edip aynı anda birkaç tanesini getirip oraya, onların kullandığı helikopterlerin oraya girmesini önleyerek orayı da temizledik ki oradan bütün televizyonları, bütün iletişim ağını ele geçirme niyetleri vardı. O da dolayısıyla akamete uğradı" diyen Ala, o gece valilerle de sürekli diyalog halinde olduklarını söyledi.

Ala, "Bursa'da kendisine garnizon komutanı diye görev verilen hain komutan, Bursa Valisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınınca onun cebinden bütün Türkiye'deki sözde sıkı yönetim komutanı olarak tayin ettikleri kişilerin listesi çıktı. O listeyi biz bütün Türkiye'ye göndererek valiliklere, onların gözaltına alınmasını da sağladık." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Şu ortaya çıkıyor ki bir ülke saldırıya maruz kalabilir ama ülkenin milleti, devletinin içindeki vatanseverler, lideri, siyasetçisi hep birlikte hareket ederse, toplu çarparsa yürekler, onu top bile sindiremez ve ülke bütün bu badirelerden kendini kurtarır ve emin adımlarla hedefine doğru ilerler." diye konuştu.

Haberin Devamı

"BARIŞ VE HUZURA KATKIDA BULUNAN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK"

Milli Güvenlik Kurulunun, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması gibi çok önemli reformlar yaptıklarını hatırlatan Ala, "Böylece hem ordumuz güçlendi hem Türk Silahlı Kuvvetleri kendi işiyle uğraşır hale geldi. Dolayısıyla terörle mücadelede inanılmaz başarılar elde etti ve Türkiye'yi sınırlarının dışına taşıdı. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Somali'de dünyanın 18 bölge ve ülkesinde bugün barış ve huzura katkıda bulunan bir Türkiye inşa ettik." değerlendirmesini yaptı.

"Ordumuz, Türkiye'ye yakışır bir biçimde güçlendi" diyen Ala, NATO Zirvesi'nde de bunun tescil edildiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de siyasetin de kurumların da demokrasinin de güçlendiğinin altını çizen Ala, "Alacağımız çok mesafe var. Bunların kurumsallaştırılması lazım. Bunların artık bir daha geri dönülemez biçimde düzenlemelere de girmesi gerekir. Onun için biz bütün bu yapılanları ve daha fazlasını yeni bir anayasa yaparak, hem garanti altına alalım hem de Türkiye'yi fırsatlarına odaklayacak bir sistemle buluşturalım, arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE BİR ZİHİNSEL PARADİGMA DEĞİŞİMİ OLMUŞTUR"

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, 15 Temmuz ile milletin bir karar verdiğini belirterek, "Bundan sonra Türkiye demokrasi içerisinde yürüyecektir. Bundan sonra Türkiye'yi siyaset yönetecektir. Kurumlar kendi işini yapacaktır. Siyaset kendi yönetim sistemini inşa edecektir. Ve artık darbelerin Türkiye'de 'meselası' bile olmayacak. Artık Türkiye'de darbeler konuşulmayacaktır. Darbe girişimini bile kimse aklından geçiremeyecektir. Çünkü, milletle karşı karşıya kalacaktır. Bu artık Türkiye'nin inanılmaz bir kazanımıdır." görüşünü aktardı.

Kurumların da siyasetin de toplumun da geleceğe odaklanarak, Türkiye'nin dünyada daha fazla yer edinmesini, bölgesinde daha güçlü olmasını sağlayacak adımlarda işbirliği yaptığını kaydeden Ala, "Türkiye'de bir zihinsel paradigma değişimi olmuştur. Hem kurumlarımız hem siyaset hem milletimiz işbirliği içerisinde Türkiye'yi inşa etmek için el birliği yapmanın gerekliliğine inanmıştır. Ve bu şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'nin en büyük kazanımı da bu olmuştur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı başta olmak üzere basının da 15 Temmuz gecesi önemli bir sınav verdiğini belirten Ala, "Milletle, Cumhurbaşkanı'mızla birlikte bu darbe teşebbüsüne karşı durmuştur. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü, Türkiye'ye hep birlikte kazandırdığımız demokrasi anlayışı artık geri dönülmez bir biçimde herkes tarafından kabul edilmiştir. Ve bir daha demokrasiyi ortadan kaldırmaya kimsenin cesaret edemeyeceği bir iklim oluşmuştur." dedi.

"MADALYA TÜRKİYE'NİNDİR, BAŞARI TÜRKİYE'NİNDİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin dünya çapında Türkiye'nin prestijini ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör olarak hak ettiği biçimde bir zirve gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Hem küresel sorunlarda hem bölgesel sorunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderler diplomasisine yakışır bir zirve yapıldığını kaydeden Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bir marka ülke olarak uluslararası, bölgesel sorunlara vaziyet etmesinin sonucu olarak bu zirve bu kadar üst düzey katılımlı ve bu kadar etkili bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Madalya Türkiye'nindir, başarı Türkiye'nindir. Türkiye'yi, milletini her şeyin üstünde tutarak çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğini üstlenmiştir ve bütün dünyada da herkesin gözü önünde nasıl bir saygı duyulduğu, o çabaların nasıl bir saygınlık ürettiği ortaya konmuştur. Önceleriyle kıyaslanmayacak ölçüde saygın bir zirve ve Türkiye'nin saygınlığının altı defalarca çizilerek bir zirve tamamlanmıştır. Bundan herkesin gurur duyması gerekir. Türkiye, NATO Zirvesi'yle gerçekten gurur duyulacak bir başarıya imza atmıştır."

"TERÖR PRANGASINDAN KURTULDUĞUNDA, 86 MİLYONUN LEHİNE BİR İKLİM YAKALAYACAKTIR"

Ala, Türkiye'nin bugüne kadar terörle mücadelede çok büyük mesafeler aldığını, atılan demokratik adımlarla toplumun demokrasiye, devlete olan güvenini artırdığını belirterek, o demokratik adımların bilmeden teröre destek veren kesimlerin de desteğini azalttığının altını çizdi.

İnsan hak ve hürriyetlerine saygının gereği olarak yapılan reformların teröre karşı oluşu da bir yandan artırdığını dile getiren Ala, terörün herkese zarar veren bir insanlık suçu olduğunu herkesin anladığını bildirdi.

"Terör prangasından kurtulduğu zaman Türkiye, 86 milyonun lehine olacak bir iklim yakalayacaktır" diyen Ala, Türkiye'nin fırsatlara odaklanacağını dile getirdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN NE KADAR DOĞRU BİR PROJE OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Ala, Türkiye'de siyasal iklimin herkesin kaybettiği bir durumdan herkesin kazandığı bir duruma evrileceğini belirterek, "Toplumda çok ciddi bir destek görüyorum. Eskiden olmadığı kadar siyasal destek de var. Uluslararası ve bölgesel konjonktür de buna müsait." dedi.

Suriye'deki despot Baas rejiminin çöküşü, onun yerine halkın desteklediği rejimin iş başına gelişinin de Terörsüz Türkiye sürecini daha mümkün hale getirdiğini kaydeden Ala, "Suriye'deki, Irak'taki, Türkiye'deki gelişmeler hep birlikte dikkate alındığında Terörsüz Türkiye projesinin ne kadar zamanında, ne kadar doğru bir proje olduğu da ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, FETÖ gibi terör örgütlerinin, Türkiye'ye dışarıdan çok fazla müdahaleyle yön değiştiremeyeceğini anlayanların Türkiye'yi içeriden çökertme projesi olduğunu dile getirerek, bu maşaların temizlenmesi konusunda AK Parti'nin inanılmaz bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Rehavete kapılmadan hem bu FETÖ terör örgütünün yapılanmasının ortadan kaldırılması hem örgüt üyelerinin devlet içinden temizlenmesi hem toplumu ifsat etmelerine fırsat verilmemesi konusunda çeşitli tedbirler alındığını ve alınacağını kaydeden Ala, bundan sonra da bu tür terör örgütlerinin Türkiye'ye zarar vermesini önleyecek tedbirlerin de alındığını kaydetti.