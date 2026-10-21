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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Nutuk paylaşımı

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#AK Parti#Nutuk#Atatürk
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorludan Nutuk paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 00:19

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Milli mücadeleyi, Cumhuriyet'imizin önemini ve Türk milletinin yeniden uyanışını ortaya koyan Nutuk'un nesillerimizce irdelenmesi ve anlaşılması dileğiyle." ifadesini kullandı.

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Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alınan ve Nutuk'un dünyaya tanıtılması ile erişilebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan projenin Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirildiğini belirtti.

Kazakça ve Türkmence dahil 8 dile çevrilerek yeniden yayımlanan Nutuk'un, aynı zamanda metin, ses ve görüntü içeriklerinden oluşan bir platformda dünyaya sunulduğunun altını çizen Zorlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Atatürk Ansiklopedisi, Türk Dünyası Ansiklopedisi, Türk Tarih Kurumu ve TDK Türkçe Sözlük ile entegre arama yapılmasına imkan tanınıyor. Milli mücadeleyi, Cumhuriyet'imizin önemini ve Türk milletinin yeniden uyanışını ortaya koyan Nutuk'un nesillerimizce irdelenmesi ve anlaşılması dileğiyle."

 

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#AK Parti#Nutuk#Atatürk

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