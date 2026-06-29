AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zorlu'dan KKTCâ€™de diplomatik temaslar

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AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± KÃ¼rÅŸad Zorlu, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'ndeki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Zorlu, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Tufan ErhÃ¼rman tarafÄ±ndan kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErhÃ¼rman, kabulde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Zorluâ€™yu gÃ¶rmekten duyduÄŸu memnuniyeti ifade etti.

Zorlu ise, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ErhÃ¼rmanâ€™a yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErhÃ¼rmanâ€™a bilgi vererek, CumhurbaÅŸkanÄ± ErhÃ¼rmanâ€™a hediye takdim etti.

BAÅžBAKAN ÃœSTEL, ZORLUâ€™YU KABUL ETTÄ°

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Zorlu, BaÅŸbakan Ãœnal Ãœstel tarafÄ±ndan da BaÅŸbakanlÄ±kta kabul edildi. Zorlu, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde bulunmaktan ve BaÅŸbakanlÄ±kta bir araya gelmekten bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n selamlarÄ±nÄ± iletti. GÃ¼n iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Akdeniz BarÄ±ÅŸ ve Diplomasi Forumuâ€™na deÄŸinen Zorlu, "BugÃ¼n Ã§ok gÃ¼zel bir forum icra ettik. Ä°lk defa TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden milletvekili dÃ¼zeyinde ve temsilci dÃ¼zeyinde insanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± Ã§ok kÄ±ymetliydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± sahasÄ±nda Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin gÃ¼Ã§lenmesi, varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi ve tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ± hem TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼Ã§ ve yeni bir ivme katacaktÄ±r hem de KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n haklÄ± davasÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer yÃ¼zÃ¼nde Ã§ok daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in bir vesile olacaktÄ±r" dedi.

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TÃ¼rkiyeâ€™nin KKTCâ€™ye desteÄŸinin kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼receÄŸini vurgulayan Zorlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde biz KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n yanÄ±nda olmaya sonuna kadar devam edeceÄŸiz. Egemen eÅŸitlik ve eÅŸit uluslararasÄ± statÃ¼ baÄŸlamÄ±nda KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n bu davasÄ±nda biz de sonuna kadar yanÄ±nda duracaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

DoÄŸu Akdenizâ€™de barÄ±ÅŸ, huzur ve gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan KKTCâ€™nin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶neme iÅŸaret eden Zorlu, "Ä°nanÄ±yorum ki Hazarâ€™dan Kafkaslara, oradan Orta DoÄŸuâ€™ya, Balkanlara kadar yeniden bÃ¼yÃ¼k bir heyecanÄ±n uyandÄ±ÄŸÄ± bu Ã¶nemli sÃ¼reÃ§te DoÄŸu Akdenizâ€™in barÄ±ÅŸ, huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin varlÄ±ÄŸÄ± bir kez daha dÃ¼nyaya gÃ¶sterilmektedir. EgemenliÄŸini ve haklarÄ±nÄ± korumak ve takip etmek sadece bizler iÃ§in deÄŸil, dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± ve huzuru iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir anlam taÅŸÄ±maktadÄ±r" dedi.

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YaklaÅŸan TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesiâ€™ne de deÄŸinen Zorlu, "Ä°nÅŸallah yaklaÅŸan TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Devlet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesiâ€™nde de Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti en Ã¼st dÃ¼zeyde temsil edilecektir" ifadelerini kullandÄ±.

"DÃœNYA ARTIK KKTCâ€™DE Ä°KÄ° HALK, Ä°KÄ° DEVLET VE Ä°KÄ° DEMOKRASÄ°NÄ°N VAR OLDUÄžUNU KABUL ETMELÄ°DÄ°R"

BaÅŸbakan Ãœstel ise, Zorluâ€™yu Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde aÄŸÄ±rlamaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±mÄ±zÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde gÃ¶rmekten, misafir etmekten ve bÃ¶ylesine Ã¶nemli bir BarÄ±ÅŸ ve Diplomasi Forumuâ€™nda birlikte olmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyuyorum" dedi.

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KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n varoluÅŸ mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸini hiÃ§bir zaman esirgemediÄŸini vurgulayan Ãœstel, "KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ varoluÅŸ mÃ¼cadelesini verirken her zaman Anavatan TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin bÃ¼yÃ¼k desteÄŸini yanÄ±nda buldu. O destek sayesinde 20 Temmuz 1974 Mutlu BarÄ±ÅŸ HarekatÄ± ile Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸtu. O gÃ¼nden bugÃ¼ne gelene kadar da Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti Devletiâ€™ni kurdu" ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin KKTCâ€™nin kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in her alanda destek verdiÄŸini belirten Ãœstel, "Devletimizi daha ileriye taÅŸÄ±mak, insanÄ±mÄ±zÄ±n refahÄ±nÄ± artÄ±rmak, ekonomimizi gÃ¼Ã§lendirmek, turizmimizi geliÅŸtirmek ve eÄŸitimimizi daha iyi noktalara ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla her yÄ±l TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile yeni protokoller imzalÄ±yoruz. Ãœlkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu bÃ¼yÃ¼k projelerde TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸini her zaman yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rÃ¼yoruz. Savunma alanÄ±nda da KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼ hiÃ§bir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmayan bir Ã¼lke olmuÅŸtur" dedi.

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2022 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±â€™na gÃ¶zlemci Ã¼ye olunmasÄ±nÄ±n KKTC aÃ§Ä±sÄ±ndan tarihi bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu ifade eden Ãœstel, "CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n liderliÄŸinde verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k desteklerle birlikte 2022 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±â€™na gÃ¶zlemci Ã¼ye olduk. O gÃ¼nden bugÃ¼ne TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±yla iÃ§ iÃ§e olduk. Ã–zellikle Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Ä°lham Aliyevâ€™in verdiÄŸi destek sayesinde artÄ±k Azerbaycanâ€™da devlet protokolÃ¼yle karÅŸÄ±lanÄ±yor, devlet protokolÃ¼yle uÄŸurlanÄ±yor ve TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± toplantÄ±larÄ±nda gÃ¶zlemci Ã¼ye olarak yerimizi alÄ±yoruz. Bundan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyuyoruz" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a teÅŸekkÃ¼r eden Ãœstel, "Bizi ulusal davamÄ±zda hiÃ§bir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmayan TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™ne ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a yÃ¼rekten teÅŸekkÃ¼r ediyorum. KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile et ve tÄ±rnak gibidir. HiÃ§bir zaman birbirinden ayrÄ±lmaz. Bu birliktelik iÃ§erisinde Azerbaycan ile birlikte â€˜ÃœÃ§ devlet, tek milletâ€™ anlayÄ±ÅŸÄ±yla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

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Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m vizyonunu yineleyen Ãœstel, "Biz TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile eÅŸ gÃ¼dÃ¼m iÃ§erisinde hareket ediyoruz. KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n egemen eÅŸitliÄŸini ve eÅŸit uluslararasÄ± statÃ¼sÃ¼nÃ¼ savunuyoruz. ArtÄ±k dÃ¼nyanÄ±n bilmesi gerekir ki Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde iki halk, iki devlet ve iki demokrasi vardÄ±r. Bu mÃ¼cadeleyi yine hep birlikte vereceÄŸiz. TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n liderliÄŸinde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin hak ettiÄŸi noktaya ulaÅŸacaÄŸÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum" dedi.

MECLÄ°S BAÅžKANI Ã–ZTÃœRKLER, ZORLU Ä°LE BÄ°R ARAYA GELDÄ°

Zorlu ayrÄ±ca, KKTC Meclis BaÅŸkanÄ± Ziya Ã–ztÃ¼rkler ile bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisiâ€™nde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede konuÅŸan Zorlu, "LefkoÅŸa, bizim iÃ§in TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¼ney ucundaki baÅŸkentlerinden biridir" dedi.

Akdeniz BarÄ±ÅŸ ve Diplomasi Forumuâ€™nun TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir baÅŸlangÄ±Ã§ olduÄŸunu belirten Zorlu, "Bu temayla TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinden gelen deÄŸerli milletvekilleri ve konuÅŸmacÄ±larla gÃ¼zel bir forumun baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu ÅŸekilde atacaÄŸÄ±mÄ±z temellerle inÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±ndaki tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksek seviyelere ilerleteceÄŸimize inanÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

2022 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±â€™na gÃ¶zlemci Ã¼ye olunmasÄ±nÄ±n tarihi bir adÄ±m olduÄŸunu vurgulayan Zorlu, "Bilhassa 2022 yÄ±lÄ±ndaki TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±â€™na olan gÃ¶zlemci Ã¼yeliÄŸi tarihi bir adÄ±m olmuÅŸtur. Bu adÄ±mÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmek ve hep birlikte bu sÃ¼reci daha da geliÅŸtirmek bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlidir. Sizler de bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinde yer aldÄ±nÄ±z, konuÅŸmalar yaptÄ±nÄ±z ve Ã¼lkenizi temsil ettiniz" dedi.

Parlamenter diplomasinin Ã¶nemine dikkat Ã§eken Zorlu, "Biz de istiyoruz ki Ã¶zellikle parlamenter diplomasi boyutunda Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™ni TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok daha fazla anlatalÄ±m, tanÄ±talÄ±m. Bu anlamda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde irademiz kararlÄ±dÄ±r ve nettir" ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin KKTCâ€™ye desteÄŸinin sÃ¼receÄŸini ifade eden Zorlu, "Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n egemen eÅŸitlik ve eÅŸit uluslararasÄ± statÃ¼ baÄŸlamÄ±ndaki mÃ¼cadelesinin sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"TOPRAK TAVÄ°ZÄ°NÄ°, GARANTÃ–RLÃœÄžÃœ VE TÃœRK ASKERÄ°NÄ°N VARLIÄžINI TARTIÅžMAYIZ"

Meclisi BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rkler ise, Zorluâ€™yu aÄŸÄ±rlamaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, "TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Numan KurtulmuÅŸâ€™a ve CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± SayÄ±n Cevdet YÄ±lmazâ€™a teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Hem haklÄ± davamÄ±zda ortaya koyduklarÄ± duruÅŸ hem de Cumhuriyet Meclisiâ€™nin yapÄ±mÄ±na verdikleri destek bizler iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlidir" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n KKTC ziyaretindeki mesajlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã–ztÃ¼rkler, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, buradaki konuÅŸmalarÄ±nda KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n bu yollarda hiÃ§bir zaman yalnÄ±z yÃ¼rÃ¼mediÄŸini ve hiÃ§bir zaman yalnÄ±z yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸini ifade etmiÅŸtir. Yine Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±larÄ±nda KÄ±brÄ±s davasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti iÃ§in milli bir dava olduÄŸu ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin gÃ¼venliÄŸinin aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin gÃ¼venliÄŸi olduÄŸunun altÄ± Ã§izilmektedir. Bunlar bizler iÃ§in altÄ±n deÄŸerindedir" ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± sÃ¼recine de deÄŸinen Ã–ztÃ¼rkler, "2022 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±â€™na gÃ¶zlemci Ã¼ye olduk ve burada Ã§ok ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklÄ± davasÄ±nÄ± TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±â€™nda anlatÄ±yor, sesimizi dÃ¼nyaya duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±mÄ±z, milletvekillerimiz ve tÃ¼m hÃ¼kÃ¼metimiz KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde temsil etmeye devam etmektedir" dedi.

Azerbaycanâ€™Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼â€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Parlamento BirliÄŸi toplantÄ±sÄ±ndaki temaslarÄ±na deÄŸinen Ã–ztÃ¼rkler, "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Numan KurtulmuÅŸ ile birlikte Ã§ok Ã¶nemli temaslarda bulunduk. Azerbaycanâ€™Ä±n bize olan ilgisi Ã§ok iyi noktadadÄ±r. DiÄŸer Ä°slam Ã¼lkeleri de artÄ±k KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ± daha yakÄ±ndan tanÄ±yor ve daha fazla ilgi gÃ¶steriyor" ifadelerini kullandÄ±.

KKTCâ€™nin yeni siyasetinin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini vurgulayan Ã–ztÃ¼rkler, "Bizler egemen eÅŸitliÄŸimize ve eÅŸit uluslararasÄ± statÃ¼mÃ¼ze sahip Ã§Ä±kmaya devam edeceÄŸiz. Her gittiÄŸimiz platformda bunu ifade ediyoruz. Evet, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve hak ettiÄŸi bir anlaÅŸmayÄ± istemektedir. Ancak bu anlaÅŸmanÄ±n iÃ§erisinde egemen eÅŸitliÄŸimizden ve eÅŸit uluslararasÄ± statÃ¼mÃ¼zden taviz verecek noktada deÄŸiliz. Herhangi bir toprak tavizini, Anavatan TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ veya TÃ¼rk askerinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸacak noktada da deÄŸiliz" dedi.

TÃ¼rkiyeâ€™den gelen heyetlerin KKTCâ€™ye verdiÄŸi desteÄŸin Ã¶nemine iÅŸaret eden Ã–ztÃ¼rkler, "Anavatan TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nden gelen yetkililerin Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™ni ziyaret etmesi ve burada yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalar bizlere gÃ¼Ã§ vermektedir. BugÃ¼nkÃ¼ forumda da Ã¶nemli deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±. Bizleri hiÃ§bir zaman yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyor, sizlere bir kez daha hoÅŸ geldiniz diyorum" ifadelerini kullandÄ±.

ZORLU, CUMHURÄ°YETÃ‡Ä° TÃœRK PARTÄ°SÄ° GENEL BAÅžKANI USAR Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœ

Zorlu ayrÄ±ca, temaslarÄ± kapsamÄ±nda CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± SÄ±la Usar Ä°ncirli ile de bir araya geldi.