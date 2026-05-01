AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "ikamet harçları"na ilişkin açıklama

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 22:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ikamet harçları konusunda iddia edildiği gibi bir değişim gerçekleşmediğini, mevcut sistemin, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında benzer paylaşımlar yapıldığı için bu kısa bilgilendirmeyi yapmak faydalı olacaktır. Zira ikamet harçları konusunda iddia edildiği gibi böyle bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevcut sistem, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir. Bu hususta Başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip etmektedir. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir."

Haberle ilgili daha fazlası:
