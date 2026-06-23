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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

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#AK Parti#İbrahim Tatlıses#TEKNOFEST
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaymandan İbrahim Tatlısese geçmiş olsun ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 22:06

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Tatlıses ile görüşen Yayman'a, AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'e selamlarını ileten Yayman, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sanatçıya tedavisinin nasıl gittiğini sordu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, bunun üzerine, "Süperim" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi bir hastane yaptığını ifade eden Tatlıses, tedavisinin iyi gittiğini söyledi. İbrahim Tatlıses, hastanedeki sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaymandan İbrahim Tatlısese geçmiş olsun ziyareti

Tatlıses, Şanlıurfa'da yapılacak TEKNOFEST'e davet edildiğini anlattı.

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Ziyarette, Mardin ve Urfa türkülerinden seslendiren Tatlıses, ziyaretçilerine tatlı ikramında bulundu.

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#AK Parti#İbrahim Tatlıses#TEKNOFEST

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