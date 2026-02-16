AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan erken seçim açıklaması

Haberin Devamı

Partisinin Uşak İl Başkanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yayman, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından teşkilatların toparlanma sürecine girdiğini, yeni bir şahlanışa ve meydan okumaya hazırlandığını söyledi.

Yapılan tüm anketlerde AK Parti'nin birinci olduğunu ifade eden Yayman, aradaki farkı daha da açmak ve yeni başarı öyküleri yazmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

AK Parti'nin tek rakibinin yine kendisi olduğunu dile getiren Yayman, CHP'ye bakarak değil millete ve sokağa bakarak hizmet ettiklerini anlattı.

Yayman, CHP'li belediyelerin, yönettikleri kentlerde su sıkıntısı ve trafik sorunu gibi problemlerin yaşanmasına rağmen kamu kaynaklarını israf ettiklerini, konserlere milyonlar harcadıklarını söyledi.

AK Parti döneminde ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Yayman, "Türkiye'ye dışarıdan bakanlar, gıpta ediyorlar. Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye'de muhalefet, CHP zihniyeti maalesef her şeye kara çalıyor. Her şeye dezenformasyon yapıyor, algı operasyonları yapıyor. İşte maalesef ama maalesef bugün CHP, Türkiye'de gelişmenin, büyümenin, ilerlemenin ve Türkiye'nin küresel güç olmasının yanında değil maalesef engelleyicisi gibi bir duruma sürükleniyor. Vatandaşımız bunu görüyor ve bunu ifade ediyor." diye konuştu.

"2026 YILINDA, 2027 YILININ BAŞINDA ERKEN SEÇİM OLMAYACAK"

Yayman, erken seçim konusunun sürekli gündeme getirilmeye çalışıldığını söyledi.

"Uşak'tan bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleniyoruz." diyen Yayman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız arkadaşlar yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak."

"YENİ BİR TÜRKİYE'NİN İNŞALLAH DOĞUŞUNU HEP BERABER İZLEYECEĞİZ"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yayman, bu sürecin devlet ve millet politikası olduğunu dile getirdi.

"Uşaklıyı rahatsız edecek asla hiçbir adıma müsaade edilmeyecektir." diyen Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, bir al-ver süreci değildir. Bu, bir taviz verme süreci değildir. Zaten yaşananları görüyorsunuz. İnşallah çarşamba günü Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızın başkanlığında komisyonumuz toplanacak, raporunu ifade edecek ve o raporda bir kez daha çok ileri adımların, çok ileri mesajların olduğunu hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, esenliğini asla ama asla geri göndermeyeceğiz. Dolayısıyla bu noktada 86 milyon bir ve beraber olarak, herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu ve hepimizin kendisini bu ülkeye duygudaş, kaderdaş, tarihdaş ve vatandaş olarak bağlı hissettiği yeni bir Türkiye'nin inşallah doğuşunu hep beraber izleyeceğiz.

Dolayısıyla bu konuda lütfen ama lütfen bir endişeye, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bu konuda milletimizin desteği bizimle beraber, milletimizin desteği Cumhur İttifakı'yla beraber. Biz, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında duruyoruz ve yine tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

Toplantıda AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.