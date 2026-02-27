AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti

Haberin Devamı

Yayman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinlik alanında farklı stantları gezdi, çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliklere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yayman, "Gerçekten muhteşem bir etkinlik olmuş. Yani insan gelmeden, görmeden burada yapılanları anlaması mümkün değil." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ TEMSİL EDİYOR."

Yayman, etkinlikleri geçen yıl da takip ettiğini belirterek, "Burayı hani bildiğimiz ramazan etkinlikleri gibi değerlendiriyordum fakat gelip gezince gerçekten inanılmaz teknolojinin kullanıldığını, bakanlıkların burada faaliyetlerinin olduğunu ve hepsinden önemlisi çocuklarımızın, gençlerin burada olduğunu gördüm. Tam Külliye'ye yakışan bir program. Külliye, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini temsil ediyor." dedi.

Ramazanın birlik ve beraberliği temsil ettiğini vurgulayan Yayman, "Ramazan ayı da bizim için mübarek, kutsal bir aydır. Dolayısıyla iki güzel etkinliğin Külliye'de buluşması, iki kavramın yan yana gelmesi çok önemli." diye konuştu.

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür ederek, vatandaşları "Külliye'de Ramazan" etkinliklerini ziyaret etmeye davet etti.