AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Dijital telif milli güvenlik konusu, ilk düzenlemelerden biri olacak

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yayman "Türkiye başaracak, bu süreç diğerlerinden farklı. Cumhurbaşkanımızın liderliği var. Daha önceki süreçlerin hiç birinde Sayın Devlet Bahçeli yoktu. Sayın Bahçeli bu sürecin sigortalarından bir tanesi. Devlet Bahçeli'nin cesur açıklamalar yapması... İklim hiç bu kadar uygun olmamıştı. PKK Terör Örgütünün daha erken silah bırakması gerekiyordu. Tünelin ucunda ışık görüldü." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bu yana yalnızca terör meselesinde değil özellikle ifade hürriyeti, bireysel haklar, kolektif haklar ve topluluk hakları konusunda pek çok adım atmış olan bir partinin yönetimindedir. Yani şunu söylemek istiyoruz: Türkiye adına ne dersek diyelim ister “Kürt sorunu”, ister “Güneydoğu sorunu”, ister “terör sorunu” diyelim bu sorunu çözmüş olan bir partiyiz. AK Parti terör sorununu çözmüş bir parti. 23 yıllık bir tecrübeyle Türkiye yüzyılında yeni bir aşamaya geçmek istiyoruz. AK Parti, meseleyi demokratikleşme meselesi olarak görmektedir.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tarihi süreçte tarihi adım Haberi görüntüle

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SONA YAKLAŞTIK"

Bugün geldiğimiz noktada PKK terör örgütünün önce kendini feshetmesi daha sonra Türkiye’deki çekilme kararını şöyle görmek lazım. Terörsüz Türkiye’nin aşamaları var. Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın süreci başından itibaren takip ediliyor. Bence önemli bir aşamaya gelindi. Süreçte sona doğru yaklaşmış durumdayız. ‘Daha önce de bu çok denendi, bu sefer neden olsun’ diye soruluyor. Bu önemli bir soru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 50 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Türkiye bu meselede her yolu denemiştir. Asla şehit ailelerimizi rencide edecek onların yüzünü yere düşürecek hiçbir adım atılmayacaktır.

Geçmişte de çok adımlar atıldı. Söylenmedik hiçbir söz kalmadı. Terörle mücadele edilir müzakere edilmez. Türkiye Cumhuriyeti yeni süreçte ikisini birlikte yapıyor. Bu meselede çözüm için adımlar atılıyor.

Haberin Devamı

Politik psikolojide güven artırıcı adımlar çok önemlidir. Bugün PKK terör örgütünün kendini fes etmesi, inkâr politikaları son bulmuştur. Silahlar sustuğunda ve sonunda denk gömüldüğünde Türkiye her adımı atabilir yeter ki çatışma olmasın. Bizim komisyonumuz bu hafta gerçekten yeni adımlar atacak. Bu süreci diğerlerinden ayıran en önemlilerden biri az konuşmak, süreçle ilgili yetkililerin açıklama yapması. Cumhurbaşkanımız ‘Bu süreç diğerlerinden farklıdır, bizi kimse engelleyemeyecek’ açıklaması var. Bu çok önemli… Dünkü açıklamalar tam da sokaktan beklenen adımların önemli eşiklerinden bir tanesiydi. Evet yeni dönemin başlangıcındayız, tarihi bir eşikteyiz, yeni bir dönem Türkiye için başlıyor. Süreçteki herkesin söylediği bu…

Haberin Devamı

Perşembe günü süreç açısından önemli olacak. Komisyonun ne açıklayacağını ben söyleyemem. Komisyonumuz gündemine hakimdir. Herkes gelip fikirlerini ifade ediyor. En aykırı fikirleri söyleyenlerin sözleri kesilmedi. Türkiye’de silahlar susturulursa, her şeyi konuşabiliriz. Yeni bir dil ve yeni bir iklim inşa etmeliyiz. Seferberlik duygusuyla hep beraber yapmalıyız. Biz 86 milyonun birinci sınıf hissedeceği bir iklim kurmalıyız. Kalıcı güven ortamı oluşursa bu iklim kurulursa Türkiye’nin konuşamayacağı hiçbir konu yok.

"DİJİTAL DELİF MİLLİ GÜVENLİK SORUNU"

Türkiye için milli güvenlik sorunu. Geçen dönem çıkacaktı Meclis buna uygun değildi. Bütün fikirleri aldık. Yeni başkanımız ile devam ediyor. Dijital Telif Yasası olmazsa olmazlardan biri. İlk düzenlemelerden bir tanesi olacak ve çıkartacağız.

Haberin Devamı

Sosyal medya meselesi, ulusal güvenlik meselesi, Ulusal ağlar kendini yasama, milletin, ailenin üstünde görüyor. Toplumun temel harcını dinamitleme bir amacı var. Kontrol altına alınması gerekiyor. Dijital Okur yazarlık başta olmak üzere çocukların belli yaşlara kadar sosyal medyadan uzak durması çok önemli. Sosyal medyaya giriş yaşının 15 olması gerektiğini ifade etmiştim. Aynı yerde duruyorum. Bunun tekrar düzenlemesi gerekiyor. Anne ve babalara çok önemli bir rol düşüyor."