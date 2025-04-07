AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’un kızı dünya evine girdi

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AK Parti’li Ali İhsan Yavuz ve Gülten Emine Yavuz çiftinin kızı Şeyma ile Sevgi-Hasan Aydın Bayraktar çiftinin oğulları Sefa Bayraktar Adapazarı ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kıyarken, şahitliklerini ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TESK Başkanvekili Halil İbrahim Balcı, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya Milletvekilleri yaptı.