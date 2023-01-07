AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: ‘Anayasa’da Meclis’i fesih diye bir kavram yok’

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AK Partili Yavuz, Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

GÖREVE DEVAM EDERLER

“Fesih tabiri doğru değil. Cumhurbaşkanımız seçimin yenilenmesine karar verebilir. Meclis de Cumhurbaşkanımız da son güne kadar çalışır. Fesih yok ortada, bunu nereden çıkartıyorlar onu anlamadım. Anayasanın 116’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, 5’te 3 çoğunlukta Meclis’in karar verebileceğini yazıyor. 3’üncü fıkrası Cumhurbaşkanımızın karar verebileceğini yazıyor. 4’üncü fıkrasında ise, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Meclis’in de Cumhurbaşkanımızın da yenisi seçilene kadar görevine devam edebileceği yazıyor. Anayasa’nın 116’ncı maddesi nettir, fesih değil, seçimin yenilenmesi kavramını kullanıyor. Seçimin yenilenmesine kim karar verirse versin. İster Meclis, ister Cumhurbaşkanı, yenisi seçilen kadar görevleri devam eder. Ne Cumhurbaşkanımız Meclis’i, ne de Meclis Cumhurbaşkanı’nı feshedebilir. Seçimler yenilenene kadar herkes görevine devam eder, seçilince de yeni Meclis göreve başlar, eski Meclis’in görevi biter.”