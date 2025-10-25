AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Gazze mesajı: Garantörlük dahil her şeyi yapmaya hazırız

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gazze'de bir barış gücü olacaksa biz ilk günden beri söylüyoruz. Filistin'de bir çözüm için her türlü garantiyi vermeye hazırız. Buradaki kardeşlerimizle görüşüyoruz. Garantörlük dahil olmak üzere her şeyi masaya koyuyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız ancak bu Türkiye'nin tek başına yapacağı bir şey değil. Bugün bile anlaşma olmasına rağmen İsrail ateşkesi ihlal etmek için elinden geleni yapıyor. O yüzden bir uzlaşı, bir ateşkes beyanı var. Bunun üzerinden sürdürelim.

"HAMAS'IN MASAYA OTURMASI SADECE TÜRKİYE'NİN GARANTİ VERMESİYLE OLURDU"

ABD Başkanı Trump, 'Türkiye'ye Hamas'ın ikna edilmesi yönünde teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. Masayı kuran Katar ve Mısır'dı. Barış için tarafları ikna eden ABD ve Türkiye'ydi. Gördüğümüz kadarıyla Hamas, gerçekten dürüstçe Filistin halkını düşündüğü için anlaşmayı kabul etti. Hamas'ın masaya oturması sadece Türkiye'nin garanti vermesiyle olurdu. Hamas belki de Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir denklemde ateşkesi kabul etmeyebilirdi. Rolümüzü ve garantörlüğümüzü tam anlamıyla anlatacak durumda bu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ OLMASA ATEŞKES SAĞLANAMAYACAKTI"

Bu resmi Türkiye'ye vermek istemezlerdi ancak mecbur kaldıkları için o masada Türkiye yer aldı. Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir yerde ateşkes mümkün değil. İçeride birileri maalesef bu Gazze meselesini insani boyuttan çıkartıp siyasallaştırdılar. CHP gibi bazı partiler Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorguladılar. Hiç kimse Hamas'a bir ulusal kurtuluş örgütüdür diyemezken Cumhurbaşkanımız 'Hamas, ulusal kurtuluş örgütüdür' dedi. Burada maalesef bu durumu tartışmaya çalıştılar ancak orada Cumhurbaşkanımız olmasa ateşkes sağlanamayacaktı. Ateşkes 2 yıl sonra sağlandı ancak ateşkese kadar Cumhurbaşkanımız her platformda Gazze'nin ve Filistinlilerin haklarını savundu. Cumhurbaşkanımız samimiyetle her konuşmasında bunları dile getirdi.

'GAZZE'DE HER TÜRLÜ GARANTÖRLÜĞÜ VERMEYE HAZIRIZ, YETER Kİ BU SORUN ÇÖZÜLSÜN"

Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişkileri barış için çok önemli. Ateşkes için kurulan masadan önce New York'ta kurulan bir masa var. Orada Cumhurbaşkanımızın diğer İslam ülkelerinin de temsilciliğini almış bir fotoğrafı vardı. Orada Trump'ın üzerine hamleler yapıldı.

İsrail'i durdurmak için bir barış gücüne tabii ki ihtiyaç var. Çünkü 77 yıldır İsrail durmuyor. Türkiye daha önce Kosova'da da birçok yerde BM gücüyle birlikte yer aldı. Türkiye bu konuda oldukça tecrübeli bir millet. Bakın şu çok önemli, 77 yıldır burada insanları katlediyor ancak ilk defa böyle bir şey gündeme geliyor. İlk defa uluslararası bir gücün yer alması gündeme geliyor. Uluslararası görev gücü tek başına bir çözümde değildir ancak bu gücün oraya girmesini isteriz. İsrail bu sefer de o görev gücünü oradan çıkartmak isteyecektir. Çok daha başındayız bu sürecin, nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. Her türlü garantörlüğü vermeye hazırız, yeter ki bu sorun çözülsün.

TERÖRSÜZ BÖLGE MESAJI: SİLAHLA BİR ŞEY ELDE EDİLEMEYECEĞİNİN ANLAŞILMASI GEREKİYOR

Bizim Türkiye olarak pozisyonumuz net. PKK'ya diyoruz ki terörle elde edebileceğiniz hiçbir şey yok. 40 yıl denediniz hiçbir sonuç elde etmediniz. Suriye'de ve Irak dahil bölgede topyekün silah bırakmanızı istiyoruz. Suriye'de ve Irak sınırında biz askeri mücadelemizi kazandık ancak şunu söylüyoruz, Suriye'nin veya Irak'ın içinde hiçbir yerde en ufak bir oluşumunu bile istemiyoruz. Suriye'de olabileceklerini düşünmek bile bence stratejik hata. Ne Türkiye ne de Suriye buna izin vermez. Türkiye daha önce farklı bir yönetim varken dahi bu sınıra operasyon düzenledi. Şimdi daha iyi anlaştığımız bir yönetim var. Bu yüzden de silahla bir şey elde edilemeyeceğinin anlaşılması gerekiyor.