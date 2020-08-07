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AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:30,Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'Ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'Ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz." ifadesini kullandı.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye'nin önü açıktır. BeratAlbayrakınYanındayız."

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