AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya: Önlem almaktan imtina etmeyiz

Güncelleme Tarihi:

Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail’in Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya yönelik gayretlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

Sırakaya Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken SDG’ye yönelik, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın bir şekilde tehdit altında olduğunu hissettiğimiz andan itibaren sorunun kendi ülkemize sirayet etmesine müsaade etmeksizin önleyici tedbirle ilgili gereken önlemleri Türkiye, Fırat Kalkanı gibi süreçlerde nasıl aldıysa bunu bir kez daha almaktan imtina etmeyeceği ortadadır” dedi. Hürriyet’in geleneksel sabah kahvaltısına katılan Sırakaya, özetle şunları aktardı:

 SURİYE’DEKİ SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ: “(Terörsüz Türkiye) Suriye’deki süreci çok yakından takip ediyoruz. Suriye devleti bu mutabakatın sağlanmasıyla ilgili olarak görüşmelerini gerçekleştiriyor. Şu anda bölgesel bir çatışma söz konusu, tamamına yayılmış bir çatışma değil. Önümüzdeki süreç içerisinde umut ederim ki Türkiye’nin arzu etmediği bir sürece doğru evrilmesi sağlanmaz. 

 SÜREÇ OKUNMADAN ADIM ATILMAZ: (Yasal süreçler ne zaman konuşulur?) Süreci tam olarak okumadan bu konuyla ilgili adım atılabilme imkânı olmayacaktır. Çok dinamik bir süreç, uzlaşının açık olduğunu ifade ediyorlar. SDG terör örgütü, kendi bileşenleriyle birlikte Suriye’deki orduya katılım noktasında bir irade ifade ederse daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Ama Türkiye’nin tutumu müzakereye açık bir tutum değil.

 İSRAİL, SURİYE’Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR: (SDG, İsrail’e mi güveniyor?) İsrail’in bu yayılmacı politikasının peyderpey genişletmeye çalıştığı bir ortam içerisinde Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya yönelik gayretlerinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu gayretin sadece Türkiye’ye yönelik değil, ABD ile birlikte kıta Avrupa’sındaki ülkelerin çıkarlarına muhalif olduğunu gözlemliyoruz. Buna karşı da müsamahakâr davranmayacağız.

 NATO’NUN 5. MADDESİ NET: Türkiye baktığınız zaman son dönem içerisinde İsrail’e karşı uluslararası diplomasiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Türkiye bir NATO ülkesi. Dolayısıyla NATO ülkesine yönelik herhangi bir şekilde saldırgan politika içerisinde NATO’nun 5’nci maddesi net bir şekilde ortaya koyulmuş durumda. Diğer taraftan Türkiye’nin son dönem içerisinde dünyadaki savunma sanayi noktasında yapmış olduğu hamleler herkesin bildiği bir konu. Türkiye, hiçbir ülkeye saldırgan anlayış içerisinde hareket etmeyen, kendisine saldıran anlayışı içerisinde olacak kim olursa olsun haddini bildirecek bir konumdadır.

 ÖNLEYİCİ TEDBİRLERDEN İMTİNA ETMEYİZ: Ülkemizin ve vatandaşlarımızın bir şekilde tehdit altında olduğunu hissettiğimiz andan itibaren sorunun kendi ülkemize sirayet etmesine müsaade etmeksizin önleyici tedbirle ilgili gereken önlemleri Türkiye, Fırat Kalkanı gibi süreçlerde nasıl aldıysa bunu bir kez daha almaktan imtina etmeyeceği ortadadır. Türkiye artık sorunu yerinde tespit edip, çözen bir anlayışla zaten evrilmiş durumdadır.”

