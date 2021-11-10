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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: 'Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız'

#Lütfü Türkkan#Jülide Sarıeroğlu#Şehit
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kardeşine küfredilen şehit ağabeyi Orhan Gürmen ise "Bir de kalkıp 'Ben bu devleti yöneteceğim.' diye aday oluyor. Daha elinde hiçbir şey yokken milletin namusuna dil uzatanlar yarın neler yapar? Biz neyinize güveneceğiz de devletimizi sizlere bırakacağız" diyerek tepkisini gösterdi.

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Sarıeroğlu'nun, Türkkan'ın Bingöl'de küfrettiği şehit İsa Gürmen'in ağabeylerinden Orhan Gürmen'i Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğindeki ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Dernek Başkanı Cafer Akın ile bazı gaziler ve şehit aileleri hazır bulundu.

Lütfü Türkkan’ın şiddet ve hakaret yoluyla şehit ailesine yönelik saldırısı sonrasında şehit İsa Gürmen’in kardeşi Tahir Gürmen ve Adana’da yaşayan kardeşi Ahmet Gürmen ile telefonla görüşerek üzüntülerini paylaştıklarını belirten Sarıeroğlu, "Telli annemizin gözyaşları hepimizin içini yaktı. Onun gözyaşları tüm milletimizin gözyaşlarıdır. Maalesef kötü bir dönemden geçiyoruz. Ayıplarını örtmek yerine bugün meclis kürsüsünde yaşananlar tekraren tüm şehit ailelerimizi gönüllerinden yaraladı. Bir kadın siyasetçi olarak kullanılan ifadelerden, bu kötü dilden, kirli dilden çok rahatsızlık duydum. Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

"YAPILAN BU SAYGISIZLIK, AHLAKSIZLIK HEPİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

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Ziyaretin gerçekleştiği Kahramankazan’ın kahramanlık unvanına dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız dün gibi aklımızda. Kazan’da neler yaşandığını, Kazan’ın nasıl Kahramankazan olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize de minnetlerimizi ifade ediyoruz. Bugün gazilerimiz, şehitlerimiz ve onların aileleri sayesinde buradayız. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Onlar bizim başımızın tacıdır. Şehidimizin kardeşi bizim kardeşimiz, annesi bizim annemizdir. Yapılan bu saygısızlık, ahlaksızlık hepimizi derinden yaralamıştır. Milletimiz de zaten gereken cevabı, tepkiyi tüm Türkiye'de vermiştir. Cumhurbaşkanımız da ailemizle görüştü ve kabine sonrası da açıklamalarıyla duygularını ifade etti. Bu işin gereği bellidir, yapılması gereken bellidir. Laf kalabalıklarıyla algılarla bu yaşanan ayıbı başka yerlere çekme gayreti nafiledir."

Bu sürecin hem hukuki hem siyasi yönden takipçisi olacaklarını belirten Sarıeroğlu, "İlk günden itibaren söyledik, sadece grup başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez. Küfür ve şiddet eylemlerine karşı hukuk gereğini yerine getirecektir. Milletimiz de bu işin takipçisi olacaktır." dedi.

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"24 YIL SONRA ACIMIZI TEKRAR YAŞATTILAR"

Gürmen ise kendilerini asıl yaralayan durumun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in meclis toplantısında yapmış olduğu konuşma olduğunu belirterek, "Biz olayın olduğu günden itibaren hiçbir şekilde üslubumuzu bozmadık, saygı ve edeple bekledik. Son üç dört gündür sanki ailemizden yeniden cenaze kalkmış gibi hissettirdiler. 24 yıl sonra acımızı tekrar yaşattılar. Bir de kalkıp 'Ben bu devleti yöneteceğim.' diye aday oluyor. Daha elinde hiçbir şey yokken milletin namusuna dil uzatanlar yarın neler yapar? Biz neyinize güveneceğiz de devletimizi sizlere bırakacağız." ifadesini kullandı.

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Gösterdiği ilgiden dolay Sarıeroğlu’na teşekkür eden Gürmen, “Hep yanımızdasınız ve hep yanımızda olacağınızdan da hiç şüphem yok. Bence devlet yönetimi budur. Nerede bir yara, bir dert, bir hasta varsa bu şekilde ziyaret ederek yanlarında olmanız bizim birlik ve beraberliğimizin göstergesidir." dedi.

Gürmen, kendilerini derinden yaralayan olayın hukuki olarak sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Sarıeroğlu, ardından 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci’nin ailesini evinde ziyaret etti.

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Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Esnafı da ziyaret eden Sarıeroğlu, AK Parti Kazan İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

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#Lütfü Türkkan#Jülide Sarıeroğlu#Şehit

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