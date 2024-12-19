AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den CNN Türk'te önemli açıklamalar: AK Parti'nin oyu yüzde 35-40 arasında

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Şen şunları söyledi:

Suriye'ye yüzde 50 bir dönüş olursa bu çok ciddi bir rakam olur. Henüz şimdiden kesin bir sayı söylemek zor elbette.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİR SONRAKİ SEÇİMİN TALİMATIN VERDİ"

Cumhurbaşkanımız bizden yüzde 50 istedi. Seçim oldu, Cumhurbaşkanımız hemen bir sonraki seçimin talimatını verdi. Onlara hazırlanacak, neler yapılacak. Kongre süreci içindeydik. Uygun zamanı kollayıp, bir kongre takvimimizi açıklayalım dedik. Sürekli sahada olalım dedik. Mahallelerde köylerde olalım dedik. Artık evlerimizde durmayacağız dedik. Hatta parti binalarında bile durmak yok.

"VATANDAŞ ÖYLE DİYORSA ÖYLEDİR"

Bana gelip diyecek ki emekli maaşları. Gelip diyecek, bana kızacaksa kızacak. O benim seçmenim, yani siyasetin patronu. Vatandaş öyle diyorsa öyledir. Biz sürekli dışarda olduk. Sonra teşkilat başkanımız önce şehir buluşmalarını başlattı. Sonra kongre süreci başlattı. Yaz sonları CHP tarafından bir anket açıkladı. AK Parti'nin yeniden birinci parti olduğunu açıkladılar. Ancak bizde hala CHP birinci gözüküyordu. Ben sürekli trendlere bakıyorum. CHP giderek aşağı, biz ise yukarı çıkıyoruz.

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Sonra da öngörülerimiz gerçekleşti. Geçen ay bir araştırmamızda bir puana yakın biz önde gözüküyorduk. Bir diğer araştırmada daha belirgin bir öndeliğimiz vardı. Bir tanesinde ise CHP yarım puan öndeydi. Ben üçünü de değerlendiriyorum. Ama gösteriyor ki gelecek ay belirgin şekilde önde olacağız. Ben araştırmanın bilimsel olarak canını çıkarırım. O yüzden bana araştırma yaptırmayı herkes istemez. Ama sonunda bilimsel ölçütlerle bir araştırma ortaya çıkıyor.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜZDE 50 TALİMATI VAR'

Şu an 40'ın altındayız, 35'in üzerindeyiz o civardayız. Ancak yükseliş devam ediyor. Uyguladığımız iç ve dış politikalar her geçen gün biraz daha iyileştirilerek devam etmesi gerekiyor. En iyi yaptığınız şeyin de daha iyisini bulup yapmanız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı bizim yeni şeyler çalışmamız gerekiyor. AK Parti şikayeti görüp alacak, bunu almaktan da çekinmeyecek. Biz yazın herkes tatil yaparken şehirlerdeydik.

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"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ HER ZAMAN BİRİNCİ SIRADA"

Erdoğan'ın liderliği her zaman birinci sırada. Rakipleri olarak piyasaya sürülmeye çalışılanların toplamından daha fazla bir oy oranına sahip. Elbette bizim sahada olmamızın da etkisi var. Vatandaş şunu biliyor, biz olağan dışı bir olay yaşadık. Büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için 200 binden fazla insan çalışıyor. Bir şehir büyüklüğünde insan gece gündüz orada çalışıyor. Vatandaş bunların farkında.

Bizim normal takvimimiz Nisan. Çalışmamızı öyle yapıyoruz. Gerekirse Şubat'ta ta yapılacak şekilde çalışmamızı esnek yapıyoruz.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Kadrolar sürekli, yukarıya doğru yenileniyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak partinin tüm kurumlarında istediği değişimleri yapar, böyle bir yetkisi var. 3. dönemi olan milletvekillerinin, milletvekillerini bitirdi. Belediye başkanı çok daha halkın seçtiği bir şey olduğu için orada istisnalar olabiliyor. Kongreleri bir dolaşsanız, değişimi görürsünüz. Biz ülkede antidemokrat oluşumlara karşı her zaman mücadele verdik. Bu demokratların bir mücadelesiydi. Bunu da vatanseverlik ile birlikte kodladı. Cumhurbaşkanımızın hep dediği gibi bu partiyi milletimiz kurdu, tabelasını biz astık. Biz milletin dediğine bakacağız. Vatandaş ne diyor? Birinci sırada ekonomi var. İkinci sırada adalet duygusunda zedelenme var. Bunun tamir edilmesi lazım. Bazen bize sitemde bulunuyorlar. Ne olursa olsun, kapısına gittiğinde seni bir odunla dövecek olursa da gideceksin. Çünkü senin işin bu: Halka çıkmak. Halka çıkacaksın.