AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'kabine değişikliği' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR MU?

Şimdi tabi değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

TECRÜBELİ İSİMLERİN PARTİ YÖNETİMİNE ALINACAĞI İDDİASI

AK Parti neden 19 yıldan beri iktidarda sorusunu sorduğumuzda, sanırım bunun en güzel cevabı AK Parti bir öğrenen organizasyondur. Düşünün şu anda karşımızda bir muhalefet var ve girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Hiçbir seçimi kazanamamanın getirdiği psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var karşımızda.

Ama diğer taraftan Türkiye'yi taşıyan, deneyimini artıran kendi kadrolarını da daha deneyimli hale getiren bir AK Parti var. Evet, altıncı olağan kongrede çok ciddi anlamda gençleşme yaşadı. Mesela bizim MYK'mızda altı tane gençlik kollarından gelen genel başkan yardımcımız var. Ve bunlar da geçtiğimiz üç yılda çok ciddi anlamda deneyim kazandılar.

"19 YILDA YAPTIKLARIMIZ HAZIRLIKTI, ŞİMDİ YENİ BAŞLIYORUZ"

2023'e giderken hem deneyim, hem tecrübe, hem dinamizm, hem gençlik... AK Parti bütün insan kaynağıyla bu süreçte iyi bir kombinasyonla geniş de bir MKYK oluşturacak. Muhtemelen MKYK'mızın sayısı artacak, genişleyecek.

Şimdi 2002 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir tüzük var. Ve 2002'nin şartlarına göre oluşturulmuş birimlerin çalışma biçimleri var. Şimdi AK Parti hem insan kaynağı açısından kendisini yenilerken hem de parti mekanizmalarını da birim başkanlıklarını da yeniliyor.

19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüz yıla başlıyor. Biz 19 yıl boyunca sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bilişim teknolojilerinde Türkiye'nin altyapısını hazırladık. İnşallah şimdi yola çıkıyoruz.

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