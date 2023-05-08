AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: O taş İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir seçime gidiyoruz ve seçim sürecinde kayda değer bir seçime gideriz diye umut ediyorum. Kategorik olarak siyasi gruba karşı kullanılan şiddeti kabul etmeyiz. Bu demokrasi bakımından kabul edilmez bir durumdur. Sinan Ogan'ın seçim otobüsüne de saldırı oldu. Seçim sürecinin nasıl yönetileceğine dair kurallar var buna da herkesin uyması gerekir. Bu süreci zehirlemek isteyenler, birtakım provokasyonlar yapmak isteyenler olabilir. Son derece dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreci bir sükûnetle geçirelim. Taş atma, provokasyonlarla ilgili hiç kimsenin top yekûn bir şehri suçlamak mümkün değildir. Siyasetçi kılı kırt yararak, provokasyonlara zemin hazırlamamalı. Güvenlik kuvvetlerimizin de son derece dikkatli olması lazım. Siyaset bir düşmanlık alanı değil, rekabet alanıdır.

Haberin Devamı

"O TAŞ İMAMOĞLU'NA DEĞİL AK PARTİ'YE ATILMIŞ BİR TAŞTIR"

Dün Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi vardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşku vardı. Böylesi bir günde Erzurum'da yaşananların konuşulması, baktığımızda o taş İmamoğlu'na değil AK Parti'ye atılmış bir taştır. Sürekli şiddetin karşısında olmuş, siyasette halkın oyunun her şey olduğunu söyleyen bir partiyiz. Bize en aykırı sözleri söyleyenlerle de mücadele ederiz ama bunun yolu ne küfürdür ne taştır. Birilerinin buradan algı oluşturup, AK Partiyi sorumlu tutmak akıl dışıdır. Bunu yapanlar, çok yönlü bir soruşturmayla mahkeme karşısına çıkarılır. Emniyetin üzerine düşen de bunlara izin vermemek.

"İSTANBUL DIŞINDAN HİÇBİR TAŞINMA OLMADI"

İstanbul'da yapılmış en büyük miting yapıldı. İstanbul dışından hiçbir taşınma olmadı. Hayati bir seçim var, yakın bile olsa İstanbul dışından hiçbir seçmen taşınmadı. Suni hiçbir şey yok. Son dönemde alenen açıktan Erdoğan karşıtlığı vatandaşlarda bir bütünleşmeye neden oldu. Karşı tarafta bir sürü eksiklikler ortaya çıktı. Bunların ülkeyi yönetemeyeceği ortaya çıktı. Deprem sonrası millette, 'bu şehirler tekrar ayağa kalkarsa Erdoğan ile kalkar" duygusu oluştu. Tek başına miting alanlarına bakarak kazanacak olanı söylemek zaten mümkün değil. Ancak ben dün konuşmamda da söyledim. 'Anket anket diyorlar, işte anket.' Hem ruh olarak, hem kararlılık olarak 15 Temmuz sonrası yapılan Yenikapı mitinginden daha coşkulu idi. Bu insanlar öğlen geldiler ve akşam saatlerinde alanı terk ettiler. Bunlar bir coşku yaratıyor. Sahada olmayan sandıkta olmaz.

Haberin Devamı

Bu seçim biraz da sistemin doğası gereği, birkaç puanla seçimin yön değiştireceği bir kampanya yaşıyoruz. Bu bir güç gösterisi. Çekimser olanların, insanları etkilediğini ama tek başına etkili olmadığını düşünüyorum. Biliyorsunuz büyük mıknatıs daha çok toparlar, bu mitingler o anlamda etkili.

Bu bir seçim malzemesi değil. Sizin adamınız kalkıp İHA'larınıza SİHA'larınıza dokunacağız derse. Biz seçim malzemesi olsun diye değil, Togg piyasaya çıktı. Birçok yerde altyapıyı hazırlamışsınız, bunlar önemli olmuş. Temel şey vesayet düzeninin sonlandırılmış olmasıdır. AK Parti'nin en büyük başarısı vesayet düzenini çöpe atmasıdır. Eski devrin örümcek kafalı vesayet kafaları olmadığı için bunları yapabiliyoruz.

Haberin Devamı

"KASET MESELELERİNİ LANETLİYORUZ"

Bizim kaset işleriyle işimiz olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu bilmeli ki, Deniz Baykal'ın nasıl tasfiye edildiğini dünya biliyor. Geçmişteki kaset meselelerini nasıl reddediyorsak bundan sonraki kaset meselelerini lanetliyoruz. Tarihin çöplüğüne atılmalıdır.

"DOĞU AKDENİZ'DE DE PETROL BULACAĞIZ"

Bir kişi bile Togg'u İtalya'dan gemilerle getirdiniz demiyor. Bir kere de şu milletin övüncünün içinde olun. Gabar'dan petrol fışkırıyor. Doğu Akdeniz'de de petrol bulacağız. Libya'da Türkiye hükümetle işbirliği yaparak bunları tescil etti de biz arama yapıyoruz. Siz bundan da rahatsız oluyorsunuz. Libya'ya ne işimiz var diyenler, karşı çıkanlar ortadadır.

Haberin Devamı

Komedi gibi bir şey. Daha önce de 'Niye doğalgaz çıkarıyorsunuz' diye bir söz vardı. Bunlar gülünç şeyler. Cevap bile vermeye gerek yok.

"BİR ELİN DAĞDA BİR ELİN SANDIKTA OLMAZ"

2 yıldır birçok programda söyledim. Ortada siyasal matematik var. Herkes biliyor ki HDP oyu almadan yarışa ortak olması mümkün değil. Zaten başlangıçtan beri dirsek temasından öte ilişki söz konusu. Masadaki yarış kim cumhurbaşkanı olacak. 6 partiyi toplayın HDP destek vermiyoruz dese kazanma imkanları yok. HDP dediğiniz siyasi organizasyon. Siyasi gelenek içerisinden geldiği açıktır. Sayın Kılıçdaroğlu 'Selahattin Demirtaş'ı bırakacağız' diyor. Doğu'da Van ziyaretinde HDP katılımı olmasaydı CHP öyle mitingi nasıl yapacaktı. Problem, yıllardır söylediğimiz şey şu HDP'nin dağla arasına aşılmaz mesafeler koyamamasıdır. Yoksa niye eleştirelim. Türkiye terörle mücadelede güçlü bir dönem geçiriyor. Bir elin dağda bir elin sandıkta olmaz. HDP kurumsal olarak bunu yapamıyor ya da yapmıyor. Desteğini almak için kapılarında dolaştığını biliyoruz. Terörle aranıza mesafe koyun demesi lazım. HDP'li sözcü 'Biz Suriye halkının Rojava'daki kazanımlarını biz de elde edeceğiz' diyor. Ortada açık bir emperyalist bölünme projesi var. Bir başkası 'Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne olur' diyor. Bunlara karşı PKK'ya bir şey demeyen HDP'ye bir şey desinler.