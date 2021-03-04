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Yaprak KOÇER- Miraç ŞENTÜRK/ALAÇAM, (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesine veda

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesine veda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın dün vefat eden annesi Abide Özkal Atan (64), Samsun’un Alaçam ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın annesi Abide Özkal Atan için bugün memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şadibey Camii'ndeki törende Çiğdem Karaaslan ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Hamza Dağ, Fatma Betül Sayan Kaya, Leyla Şahin Usta, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Karaaslan’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Abide Özkan Atan'ın cenazesi, Alaçam Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslanın annesine veda

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