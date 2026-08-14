AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan 'sanal medya' açıklaması: Yeni sözler söylemek gerekiyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CNN Türk’te yaptığı açıklamada, dijitalleşme ve sosyal medya kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti’nin 25’inci yılına değinen Yayman, “İddialı bir şey söyleyeceğim. Televizyoncular, gazeteciler, akademisyenler AK Parti’nin hikâyesini anlamadılar. Hâlâ da anlamıyorlar. Sakil yorumlarda bulundular. AK Parti nasıl bu desteği sağladı? Dünyada örneği yok” dedi.

“TÜRKİYE’DE 77 MİLYON İNTERNET KULLANICISI VAR”

Dijitalleşmenin toplumsal değişimin en önemli parametrelerinden biri olduğunu belirten Yayman, “Sadece ekonomi, siyaset, sanat, kültür değil; dijitalleşme. Çok yakın zamanda hayat dijitalleşti ve bu dijitalleşme asimetrik bir durumu ortaya çıkarttı. Türkiye’de 77 milyon internet, 70 milyon sosyal medya kullanıcısı var. İnsanlar günün 7 saatini çevrimiçi, 4 saatini de sosyal medyada geçiriyorlar. Bu, aslında ne kadar dijitalleştiğimizin ve bu işleri sevdiğimizin ispatı” ifadelerini kullandı.

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Dijital ağlara ilişkin Yayman, “Dijital ağlar bizleri yeni yurttaşlar görüyor, buna uygun olarak da yeni içerikler üretiyor. Buna itirazımız yok. Ama burada TV’leri, konvansiyonel medyayı yok sayarsanız, özellikle reklam bakımından gerekli adımları atmazsanız, çifte standart uygularsanız biz bunu eleştiririz” diye konuştu.

Sosyal medyadaki içeriklere ilişkin eleştirilerde bulunan Yayman, şöyle devam etti:

“Eğer dijital ağlar kötülüğün merkezi haline gelmişse bunu eleştiririm. Kadına şiddeti özendiriyorsa, çocuğa şiddeti özendiriyorsa, nefret suçlarını barındırıyorsa burası bir özgürlük alanı değildir. Burası, agoradaki insanların fikrini söyleme meydanı değildir. Burası o zaman şeytanın avukatlığını yapan bir yere dönüşmüştür.”

Dijitalleşmenin siyasette de önemli olduğunu vurgulayan Yayman, “Dijitalleşme çok önemli. Siyasette dijitalleşme de önemli. AK Parti de dijitalleşmeye en çok uyum sağlamaya çalışan hareketlerin başında gelmektedir. Bizim de ikinci 25 yıldaki başlıklarımızdan bir tanesi dijitalleşme konusudur. Çünkü belli ki artık mitingleri biz millet bahçesinde değil, sosyal ağlardan yapacağız” dedi.

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“YASAKLAMALAR BİR ÇÖZÜM DEĞİL”

Sosyal medyanın yasaklanmasının çözüm olmadığını belirten Yayman, “Biz sosyal medyayı yasaklamanın bir çözüm olmadığını düşünüyoruz. Yasaklamalar bir çözüm değil. Ama ‘bırakınız geçsinler’ anlayışı da bir çözüm değil. Bizim burada mutlaka aileyi korumamız lazım, bireyi korumamız lazım, çocuğu korumamız lazım, kadını korumamız lazım ve toplumu korumamız lazım. Kamu düzenini korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı yaptığını hatırlatan Yayman, “Şunu savundum; tamam, özgürlükçüyüz ama bizim özgürlüklerimiz kadına şiddet olana kadardır. Aile kurumuna zarar verene kadardır. Bu noktalarda mutlaka yeni sözler söylemek gerekiyor. Çünkü toplumsal değişim çok hızlı bir biçimde ilerliyor. Biz de inşallah bunu yeni dönemde hep beraber takip edeceğiz” diye konuştu.

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“MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ”

Yayman, sosyal medya ve dijitalleşmenin Türkiye açısından milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, “Ben hep şunu söyledim; dijitalleşme meselesi, sosyal medya meselesi Türkiye’de artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Aileler parçalanmaktadır, toplum yok olmaktadır. Gençlerimiz maalesef sosyal medyadaki albenili dünyaya kapılmaktadır. Bunun önüne geçmemiz lazım. Siyaset kurumuyla, hükümetiyle, STK’sıyla, akademisiyle bu tehlikenin farkında olmalıyız” dedi.