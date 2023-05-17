AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN TÜRK'te: Biz her kesimden herkesin oyuna talibiz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Meclis tarafı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak söylediklerine bakacak olursak çelişki içinde olduklarını görürüz. 2 haftada düşündüğümüz, ülke açısından zorluk yaşama süreci kenara bırakılmış oldu. 5 yılda pandemi, 3 deprem, kuraklık, dünyanın pek çok noktasında yaşanan süreçlerden geçtik. Süreçlerde milletimiz güvenini ortaya koymuştur. Onlar kendi taraflarından baksınlar. CHP-HDP-İYİ Parti 2018’de almış oldukları oy neydi, şimdi ne ona baksınlar. Oyların nereye gittiği ortada. Tabloyu farklı şekilde göstermenin anlamı yok. Kendi kitlelerini yeniden üzecekler, biz tabloyu rasyonel şekilde okuyoruz. Biz sana güveniyoruz, diğerlerine güvenmiyoruz bakışı var.

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Vatandaşlar muhalefetin sözlerini gerçekçi görmedi. Belediyelerde verdikleri sözleri tutmadılar. Ne anket manipülasyonu yapabilirsiniz, gerçek oranlarla 10-15 puan fark var.

'OYLAR SİSTEME YANLIŞ GİRİLDİ' İDDİASI

180 bin sandık olması lazım. CHP 2 bin 200 sandıkta itirazı var bizim de yaklaşık o kadar itirazımız var. İtirazlar seçim sonucuna etki edecek oranda değil. Bunlar birleştirme tutanakları ile ıslak imza olanlar karşılaştırılır. Hukuki bir süreç. İddialar bahane üretmekten başka anlama gelmiyor. Yüzde 49.5 birçok anlama geliyor. Bu ülkenin demokrasisinin, seçim güvenliğinin ne kadar oturduğunu gösteriyor. İlk turda böyle bir oran alan lider yok.

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu tablo ortada. Biz iç siyasete konsantre olduk. Dünya zorlu sürece devam ediyor. Bizim dünyanın her lideri ile konuşan bir lidere ihtiyacımız oldu. Biz yanlışımız olduğunda onu da ifade ediyoruz. 2. turda da milletimiz inşallah güçlü destek vermesini umuyoruz. Arzumuz ilk turda işi bitirmekti, iki haftalık bir gecikme ile tamamlamış oluruz inşallah.

Biz bugüne kadar doğru adımlar attık. 21 yıldan sonra hem Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan sizden 3 milyon fazla oy aldıysa bunu sorgulayın. Biz önümüzdeki süreci doğru adamla yola devam şeklinde inşa ediyoruz.

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Biz her kesimden herkesin oyuna talibiz. Kazandığımızda hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak.

2. turda 1. İle benzer bir katılım bekliyoruz.

2018 seçimlerinde de MHP için aynı şeyler söylendi ama MHP yüzde 10 aldı. Anketler konusunda arkadaşların yaptığı çalışmaların cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olmalı. Belediye için o durum olabilir ama cumhurbaşkanlığı için nasıl bir çalışma yapacaklarını ortaya koymaları gerek. Manipüle etme amaçlı, masa üstü çalışma yapanlar var. Daha da acısı yıllardır marka haline gelmiş KONDA gibi şirketleri kendilerini patlattı. Artık bundan son biz yokuz dediler. Bunu bile bile neden yaptılar. Hangi amaçla siz marka değerinizi patlattınız.

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DEPREMZEDELERE: VATANDAŞIMIZ O TEPKİYE EN GÜZEL CEVABI VERİYOR

Zihniyet farkı ortaya konuluyor, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde. Biz siyasi sürece dönüştürmemeye çalıştık. Biz bu zihniyeti sorgularız. Bir tarafta Defne’nin oy oranına bakmadan hastaneyi bitirmek isteyen bir bakış diğer tarafta verdiği sözleri ortadan kaldıracak belediye ve mensup olduğu parti. Vatandaşımız o tepkiye en güzel cevabı veriyor.

6'LI MASAYA: SON KULLANMA TARİHİ 28 MAYIS'A KADAR UZAMIŞ OLDU

6’lı masa son kullanma tarihini uzatıyor. Aday açıklandığında dağılma sürecine girdi, biraz uzadı. Son kullanma tarihi 28 Mayıs'a kadar uzamış oldu. Kılıçdaroğlu kendi şahsi menfaatleri için CHP'ye siyasi kazık atmıştır.

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CHP’YE HDP İLE İŞ BİRLİĞİ TEPKİSİ

Biz terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi söylüyoruz. Vatandaş sandığa gittiğinde gereken cevabı verir.

Yeşil Sol Parti tabanı ile tavanı arasında fark var. HDP tabanı Ermeni soykırımının olmayacağını bilir. HDP tavanın tanınması yönünde siyaset yapıyor. HDP bu ülkenin gerçeklerinden uzaklaşarak yoluna devam edecekse bunlar iyi günleri. Ülke için ne yapacaksın. Güven veren, istikrar veren biziz.

Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde ittifak ayrı bir şey Meclis’te kanunu düzenlemelerde oy vermek ayrı şey. Meclis’te bazı kanuni düzenlemelerde iş birliği olur. Siyaset içinde müzakere vardır.

‘KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKMAMAK İÇİN UĞRAŞACAKTIR’

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Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmamak için uğraşacaktır. Bu ülkeye yerli ve milli muhalefet var. Biz Kılıçdaroğlu’nun yalanları ile uğraşmaktan başka bir şey yapamaz hale geliyoruz. Yalan makinesi haline gelen genel başkandan kurtarsınlar. Bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda koşalım. Kılıçdaroğlu şahsi menfaatleri için CHP’yi kullanıyor.