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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu seçim her birimiz için, evlatlarımız için kıymetli

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#Hamza Dağ#AK Parti#Seçim
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu seçim her birimiz için, evlatlarımız için kıymetli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 22:29

Seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettiği Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu seçim her birimiz için, evlatlarımız için kıymetli" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hisarcık ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili adayı Adil Biçer ile birlikte Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen de hazır bulundu. Dağ, Önsay ve Biçer daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, burada yaptığı konuşmada, "Seçime hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kalan süreçte zamanı çok iyi değerlendirerek gerek Hisarcık’tan, gerek Kütahya’mızdan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye en büyük desteği vermeyi arzuluyoruz. 10 aydan bu yana hep o gün için hazırlık yaptık. Hep beraber buralarda çalışmalar yürüttük. Artık son düzlükteyiz. Hisarcık büyümenin eşiğinde olan bir ilçe, bu davanın, bu yürüyüşün size ihtiyacı var. Buradan vereceğiniz destek çok kıymetli" dedi.

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Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise vatandaşlara hitabında, 14 Mayıs seçiminin önemini hep konuştuklarını ve her zaman dile getirdiklerini söyledi. Dağ, "Bu seçimin her birimiz için, evlatlarımız için kıymetli ve önemli olduğunu neredeyse 2 yıldan beri konuşuyoruz. Aslında şu açıdan konuşuyoruz. 20 yıldır birçok kazanım, birçok elde ettiğimiz işler var. Bu elde ettiğimiz kazanımların devamı için konuştuk. 2-3 aydır 7’li masanın açıklanmasından bu yana ya Kandil’den, ya Kandil’in uzantısı Avrupa’dan ya da onun sözcülüğünü yapan siyasi partiden sınırları zorlayıcı, seçim öncesi olması hasebiyle de bir sınır aşımı olacak düzeyde 40 bin evladımızın Türk-Kürt şehit olmasına sebep olan ve bir mahkeme kararıyla önce idam cezasına, sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmiş terörist başının salıverileceğine dair ısrarlı ifadeler, sözler ve bu sözleri medet umdukları yerden de, bununla ilgili toplumu rahatlatacak bir açıklamanın gelmemesi hepimizi bu seçimde ne kadar önemli bir tercihte bulunacağımızın en büyük göstergesi" diye konuştu.

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#Hamza Dağ#AK Parti#Seçim

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