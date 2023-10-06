AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den yerel seçim açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kandemir, bugün çok heyecanlı olduklarını ve yarın kongreye Türkiye'nin dört bir taraftan vatandaşların katılacağını belirterek, "Siyasi partilerin en büyük organizasyonları, genel merkez kongreleridir. İnşallah yarın bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada, esasında tüm dünyaya AK Parti teşkilatları; coşkusuyla, heyecanıyla, genel başkanımız ise vizyonuyla, kürsüdeki konuşmasıyla yepyeni şeyler söyleyecekler. Bu kongreye yurt dışından gelen temsilcilerimiz var, davetlilerimiz olacak, cumhurbaşkanlarını misafir edeceğimiz ülkeler, büyükelçiler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gazilerimiz olacak. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Tabii hem Ankaralıları rahatsız etmemek hem de organizasyonu kolaylaştırmak adına sayıyı sınırlı tutuyoruz ancak tüm bunlara rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara'ya gelmiş olacaklar" dedi. Kandemir ayrıca kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi, 3 ülkeden cumhurbaşkanı ve 150 STK'nın katılacağını söyledi.

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'HİZMET ETME AŞKINI TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Kongrenin aynı zamanda yerel seçimler için de bir başlangıç olacağını vurgulayan Kandemir, "Ülkeye, millete, memlekete hizmet etmek aşkını yerel seçimlerde de tüm Türkiye'de göstermek istiyoruz. Bu manada 7 Ekim; bir işaret fişeği, yerel seçimlerin başlangıç startı olacak. Yarınki kongremizde hem genel başkanımız konuşmasında hem de salondaki heyecanda, coşkuda inşallah yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız. Büyük bir huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde AK Parti, 4'üncü Olağan Kongresi'ni tamamlamış olacak" diye konuştu. 'DÜNYADA SES GETİRECEK BİR KONGRE'

Hamza Dağ ise her siyasi partinin kongresinin o partinin ruhunu ve kendi iç durumunu yansıttığını kaydederek, "Heyecanı varsa heyecanını yansıtır, coşkusu varsa coşkusunu yansıtır. Bu kongremizde; 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' konseptini belirledik. Çünkü 22 yıllık siyasi hayatının 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni olarak devam etmiş, devam ediyor. AK Parti, hep yeni olduğu gibi aynı zamanda bugüne kadar iktidarı döneminde diğer siyasi partilerin karşılaştırılamayacak kadar hep ilerisinde oldu. 2023 hedeflerini koydu, 2035 hedeflerini koydu, 2053 hedeflerini koydu, 2071 hedeflerini koydu. AK Parti, her zaman yeni oldu. Kongreler, partilerin kendi içerisindeki durumun dışa vurumudur. Rakibimiz siyasi partilerin kongrelerine baktığımızda da aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğunu tüm Türkiye, gayet açık bir şekilde görüyor. Sadece Türkiye'de ses getirecek değil; dünyada ses getirecek bir kongre olacak" dedi. (DHA)