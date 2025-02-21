Kabinede değişiklik olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir CNN TÜRK'te soruları yanıtladı

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İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'in açıklamalarından satır başları:

Bizim değişimden kastımız isimlerin değişimi değil. Değişimden kastımız hayatın olağan akışı içerisinde AK Parti geleneğine de uygun bir şekilde tecrübeli ve genç arkadaşlarımızın dinamizm içerisinde yeni bir siyaset dili- yöntemi inşa etmek demek. Hem illerimizde hem ilçemizde hem de büyük kongremizdeki değişimi vitrindeki isimler üzerinden okunmasını istemeyiz. Yeni arkadaşlarla kadromuzu zenginleştiriyoruz.

"ESKİ İSİMLER YENİDEN GELEBİLİR"

AK Parti'nin en büyük gücü, 22 senelik iktidarında dünya siyasal hayatında en tecrübeli, kritik zamanları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Eski isimler yeniden gelebilir. AK Parti kadrolarında küsme göremezsiniz. Görevi devreden de devralan da coşkuludur. Bizim gücümüz bu.

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KONGREDEN ÖNCE KABİNE DEĞİŞİR Mİ?

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Kabine tarafını bilemiyoruz. İşini çok iyi yapan bakanlarımız var zaten. Takdir genel başkanımızın onu biz bilemiyoruz.

"CHP'DE HER ŞEY SİYASİ PAZARLIK"

Parti içi demokrasi dedikleri şey şu, şaibeler ise yanmışız. CHP ile AK Parti hareketinin çok temek farkları var. CHP uzunca zamandır herhangi bir görevle ilgili tartışma yapılırken mesele siyasi pazarlığa dönüştürülmüş. Türk siyasetini kirleten şeyler. Bizimle orayı karıştırmayın.

Siyaseti kendi makamlarınız için bir pazarlık arenasına çevirirseniz o bumerang sizi vurur. Biz bunu üzüntüyle takip ediyoruz. Bu büyükşehir belediye başkanları için de geçerli. Sadece bireysel geleceklerini düşünerek iş yapar hale gelmiş olmak CHP siyasetçilerinde yerleşik hale geldi.

Kongreye 9 siyasi parti davet ettik. Tüm siyasi partileri davet etme imkanı olmuyor. Biz de küslük olmaz.

"ÜLKEMİZİN TERÖRLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ"

Parti Sözcümüz duruşumuzu çok net ifade etti. Bizim temel hedefimiz terörsüz Türkiye. Ya gerçekten silahlarını bırakacaklar ya da bu mücadele çok amansız şekilde devam edecek. Biz ülkemizin terörle anılmasını istemiyoruz. Türkiye asla teröristle müzakere etmez.

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"MEŞRU SİYASAL ZEMİN VESAYETLE GÖLGELENMEZ"

Hala daha alışkanlıklarını değiştirememiş kurumlar var Türkiye'de. Bunlardan biri TÜSİAD. Türkiye'de ifade özgürlüğü için bedel ödemiş bir siyasi partiyiz. TÜSİAD vesayet odağı gibi davrandı. Meşru siyasal zemin vesayetle gölgelenmez.

Eski Türkiye yok. Siyasete ve siyasetçiye talimat veren Türkiye yok. Tam bağımsız Türkiye var bugün.

CHP'DEKİ ÖN SEÇİM

Seçime girmeyen adama 'cumhurbaşkanı' diyemezsiniz. Seçim adaylar arasında olur. CHP'nin siyasetine akıl ermez. Biz izliyoruz.