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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan HDP milletvekiline tepki

Güncelleme Tarihi:

#Hamza Dağ#HDP#Özgül Saki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan HDP milletvekiline tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 01:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki’nin polis ekiplerine ‘işgalci kuvvetler’ demesine tepki göstererek, “Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Saki’nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP’li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir.”

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#Hamza Dağ#HDP#Özgül Saki

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