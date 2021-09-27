AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar

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Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, toplumların yükselişleri, medeniyetlerin gelişmelerinin arkasındaki en temel faktörlerinden birinin adalet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Adalet mülkün temelidir. Adalet bir terazidir, denge demektir. İki taraf varsa onlar arasında dengedir. İnsan toplumlarında dengedir. Denge şaştığında adalet olmaz. Adalet çadırın ana dirediğidir. Onu söküp alırsanız ne bilim ne teknoloji ne gelişme kalır. Onun için adaleti tarih boyunca önemseyen toplumlar, adaleti toplumsal gelişmelerin merkezi haline getiren topluluklar büyük medeniyetler kurmuşlardır. Özbekistan’dan örnek vereyim. Emir Timur, 15 milyon kilometreye yakın Çin’den Ankara’ya kadar büyük coğrafyaya Kahire’ye kadar hükmetmiş. Söylediği en anlamlı söz şudur, 'Adaletten başka bir güç yoktur'. Topunuz, tüfeğiniz, atom bombanız olsun hiçbir faydanız yok. Esası adalettir. Dolayısıyla büyük medeniyetlerin yükselişi, toplumların gelişmesi adaletin gerçekten güçlü ve etkili bir şekilde toplumların ana direğini oluşturmasıdır."

Adaletin temel hususlarından birinin de özgürlük meselesi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Tabi ki adaletin temel hususlarından bir tanesi de özgürlük meselesidir. İnsanlar seçim özgürlüğü, kendi düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü, bilimsel araştırma yapacaklarsa bu alandaki özgürlerin tamamı da adaletin bir şubesidir, adalette yer alması gereken bir husustur. Bugün bunları rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ben de hayatı üniversitelerde geçmiş biri olarak söylüyorum, çok yakın zamanlara kadar üniversitelerde basit meseleleri, haksızlıkları, özgürlük kısıtlamalarını konuşuyorduk. Örneğin 17-18 yaşındaki gençlerimizin başörtüleriyle üniversitelerimize gelmeleri bir büyük ayıp olarak Türk eğitim tarihinde maalesef o tarihte yerini almıştır. Aynı şekilde aynı yarışa soktuğumuz öğrencilerin bir kısmına başka katsayı bir kısmına da başka bir katsayı uygulayarak yıllarca büyük bir haksızlığı büyük bir adaletsizliği büyük bir özgürlük kısıtlamasını ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla her alanda adaleti ve insanların özgürlüğünü esas alan medeniyetler büyük çıkışlar yapar, büyük güçlerini ortaya koyabilirler" diye konuştu.