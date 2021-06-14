AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Türkiye'siz NATO'nun düşünülmesi mümkün değil

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Mestan Özcan ve partililer tarafından karşılanan Kurtulmuş, bir restoranda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrin'de bir hastaneye yapılan ve 14 sivil vatandaşın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayan Kurtulmuş, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda terörle mücadele ettiğinisöyledi. Bazı ülkelerin terör örgütlerine lojistik ve siyasi destek verdiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunun asla kabul edilmeyeceğini, terör örgütlerine dur demenin ülkenin boynunun borcu olduğunu söyledi.Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik yaptığı sınır ötesi harekatlar sonunda bir çok Suriyeli vatandaşın ülkelerine döndüğünü belirten Kurtulmuş, "Hayata tutunma savaşına başlamışlardır. Ama bu terör örgütleriyle yeniden bir takım operasyonlar yapılmaya çalışıyor. Şiddet ve nefretle kınıyoruz. Sadece son terörist kalana kadar değil terörün arkasındaki bütün gerekçeler ortadan kaldırılana kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Vefat eden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum"dedi.

'TÜRKİYE'SİZ NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Türkiye'nin birtakım gündemlere takılacak bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Türkiye, kendisine durması gereken yer söylenip, orada tek ayak üzerinde durması gereken bir değildir. Türkiye artık sahada da masada da var olan, küresel barışı teğmen etmek anlamında, egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir.Türkiye bölgede eve dünyada oyun kurucu bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler zirvesinde yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağı görüşleri, Türkiye'nin bundan sonraki dış politika kurgusunda çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.Bu anlamda hem Türkiye'nin bundan sonraki yerinde bölgesel güç ve küresel aktör olması tezleri diğer muhataplarımıza da anlatılacak. Dünyada barışın sağlanması konusunda da temel fikirleri anlatılacak. Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' diye ısrarla söylediği adalete, hakkaniyete, barışa dayalı bir uluslararası sistemin kurulma ihtiyacını NATO liderler zirvesi dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımız gündeme getirecektir. Türkiye, NATO'nun çok eski ortaklığı var. Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkesinden biridir. Türkiye yıllar içerisinde çok büyük külfetler çekmiş bir ülkedir. Barışı sağlama misyonlarında Somali'den Afganistan'a kadar NATO'nun yükünü çekmiş bir ülkedir. NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır, Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir."

'TÜRKİYE BÖLGEDE ÇOK ÖNEMLİ AKTÖR HALİNE GELDİ'

Kurtulmuş, Türkiye'nin dışarında güçlü bir aktör olmak için salgın döneminde de adımlarını çok sağlam bir şekilde attığını öncelikle Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisine tarif edilen 'Sevilla Haritası' denilerek Avrupa'nın bazı çevreleri tarafından kendisine dayatılan pozisyonu asla kabul etmediğini ifade etti. Kurtulmuş, "Türkiye Libya hükümeti ile yaptığı anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki haklarını hukuklarını yasal zemine ve uluslararası hukuk ve BM hukuku bakımından da sağlam zeminlere oturtmuştur. Doğu Akdeniz'de oynana oyunları Türkiye bozmuş, Doğu Akdeniz'in en ciddi aktörlerinden birisi olduğunu ortaya koymuştur. Karabağ'da 30 yıldır devam eden Ermeni işgalini Azerbaycanlı kardeşlerimizin bozmak için başlattığı harekata Türkiye ciddi şekilde destek vermiş. Azerbaycanlı kardeşlerimiz sahada kazandıkları başarılarla diploması alanında da Türkiye'nin büyük desteğiyle Kuzey Kafkaslar'da yeni bir dengenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durum Türkiye'nin bölgesel aktör olmaktaki gücünü artıran başka önemli bir gelişmedir. Yine aynı şekilde milli savunma sanayide ortaya koyulmuş olduğumuz başarılar. İHA'lar, SİHA'lar, savunma sanayinde yüzde 70'lere gelmiş olan millilik oranları bir taraftan Türkiye'yi bölgede çok önemli bir aktör haline getirmiştir."

NATO zirvesine değinen Kurtulmuş, "Eğer siz sahada güçlü olarak var olmazsanız masada da sözünüzün bir anlamı olmadığını Türkiye yaşamış bir ülkedir. Bugün ki NATO zirvesinden sonra Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü daha etkili bir ülke haline gelmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın önceliğinde bir adım daha atılmış olacaktır. Geldiği noktada artık küresel bir oyuncu olan Türkiye'nin küçük işlerle uğraşacak vakti yoktur. Küçük ve lüzumsuz işlerle Türkiye'nin gündeminin işgal edilmesine Türkiye'nin büyük hedeflerinden alıkonulmasına kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz oyalanacak bir ülke olmadığımız gibi Türkiye'nin egemenlik hakkı olan konularla ilgili de kimsenin Türkiye'ye ders verme yol gösterme hakkının da olmadığını biliyoruz. Hakkaniyete, adalete dayalı bir sistem kurabilmek için güçlü büyük Türkiye ideali istikametinde yürümeye kararlıyız. Bu konuda halkımızın desteğinin Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin arkasında olduğunu hissediyoruz" dedi.

'MÜSİLAJ CİDDİ BİR MESELEDİR'

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın ciddi bir çevre tehdidi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bununla ilgili 7/24 çalışma yapacak her tülü araştırmayı, her türlü gelen ihbarları değerlendiren bir merkez kurulmuştur. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Marmara Denizi müsilajla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Merkezi kurulmuş ve Çevre Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Böylece inşallah yaz ayları içerisinde bu beladan da çevre kirliliğinden de ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız" dedi.

'HAYVAN HAKLARI YASASI 'PARLAMENTO TATİLE GİRMEDEN ÇIKACAK'

Hayvan hakları yasasının parlamentonun tatile çıkmadan meclise geleceğini belirten Kurtulmuş, "Hayvan dostlarımızla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.Çalışmalar en son partimizin Merkez Yürütme Kurulu'nda da gündeme geldi ve inşallah Türkiye'de onlar da doğayı birlikte paylaştığımız canlılar. Allah'ın yarattıkları varlıklar. Onlara karşı da büyük bir hassasiyetle, insani özelliklerimizi koruyarak onları da bizim yaşadığımız çevrenin bir paydaşı olduğunu bilerek hayvan dostlarımızın korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum ki bu parlamento döneminde parlamento tatile çıkmadan hazırladığımız son şekli meclise gelecek, mecliste yasalaşacaktır. Böylece uzun yıllardır beklenen önemli bir adımın da atılmış olacaktır" dedi.

Kurtulmuş, daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

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