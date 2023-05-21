AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan 28 Mayıs mesajı: Memleketin gelecek 5 yılı şansa bırakılamaz

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

14 Mayıs’tan sonra başka bir Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıyayız. Birinci tur bitti artık. 28 Mayıs’ı hep beraber milletçe yaşayacağız. Gerginliğe telaşa gerek yok. Olan 14 Mayıs’ta oldu. Ne oldu 14 Mayıs’ta neler söylendi vatandaş neye güvendi ona bakmak lazım.

Terör örgütlerinin siyasi uzantıları sözcüleri her seferinde aday çıkarırlardı aday çıkarmaktan vazgeçtiler Kemal Bey’i destekleme kararı aldılar. Bu karar terör örgütünün, PKK bölücü terör örgütünün kararıdır. Dünyanın önde gelen önemli dergileri Cumhurbaşkanımızın nasıl kaybetmesi gerektiğini okuyucularına sundular.

"VATANDAŞLARIMIZ REHAVETE KAPILMAMALI 28 MAYIS’TA MUTLAKA SANDIĞA GİTMELİ"

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Bu hakikaten ağrımıza giden kanımıza dokunan bir işti. Ülkemizi bu kadar aşağılamak kimsenin hakkı değildir. Aslında bakarsanız Cumhurbaşkanı seçimi de bence halloldu. Sadece adını koymadık. 28 Mayıs’ta adını koyacağız. İki önde gelen adayın arasındaki fark iki buçuk milyonun üzerinde bu önemli bir oydur. Vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı 28 Mayıs’ta mutlaka sandığa gitmeli Memleketin gelecek 5 yılı şansa bırakılamaz. Cumhurbaşkanlığı gibi devletin başında olacak insanlar kısa sürede bu kadar zikzak yapamaz. Böyle bir hakkı yok. Bu milletin aklıyla alay etmektir.

14 Mayıs’tan önce İzmir Marşı, 14 Mayıs’tan sonra Mehter Marşı. Bunu yer mi bu millet. Gelir gelmez FETÖ’den atılanları devlete alacağım dedi. Ne dedi Kavala serbest kalacak dedi. Demirtaş serbest kalacak dedi. Bunlar ne kardeşim. Aynı lafları HDP’de söylüyor. PKK’da söylüyor. Avrupa’da onların dostları da söylüyor. Gelir geçer laflarla kimseyi ikna edemezsiniz. Kimseyi kandıramazsınız. CHP’nin iddiaları vardı. Neydi ilk turda kazanacağız, yüzde 58’le kazanırız, 300 vekili geçeceğiz. İkinci tura kalırsa seçim Türkiye’de bombalar patlar, bunlar iktidarı devretmezler.

Bütün gerçekler ortadayken bunların iki tane belediye başkanı ne dedi? "Kazanıyoruz, kazandık". Sonra ne oldu ses soluk kesildi. Faturayı kime kestiler Onursal Adıgüzel’in kafasını tabiri caizse aldılar. Bunlar yanlış şeyler. Bunları açıklarken sonuçlarda geride olduklarını biliyorlardı. Bu hem seçmeni yanıltmadır, hem parti taraftarlarını kışkırtmaktır.