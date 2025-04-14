AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: Türkiye, jeopolitik denklemde barışın anahtarıdır

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 4’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nun Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik vizyonunu ve küresel barışa katkısını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Ala, açıklamasında, "Dünyanın her geçen gün daha da kutuplaştığı ve küresel istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, Türkiye olarak diplomasiyi her zamankinden daha etkin bir şekilde kullanıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşen forumun, Türkiye’nin dış politikadaki etkinliğini ve küresel barışa olan katkısını pekiştirdiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti: "Forumda Gazze’deki insani dramın dile getirilmesi, İsrail’in saldırılarının derhal durdurulması gerektiğinin net bir şekilde ifade edilmesi, Türkiye’nin küresel vicdanın sesine verdiği desteğin simgesidir. Türkiye, bu tutumuyla dünyada adaletin ve hakkaniyetin savunucusu olmaya devam etmektedir."Ala, Suriye, terörle mücadele ve Ukrayna’da kalıcı barış için Türkiye’nin sergilediği yapıcı diplomatik tutumun da forumda açık bir şekilde vurgulandığını belirterek, "Türkiye, bu zorlu jeopolitik denklemde barışın ve çözümün anahtarı olmaya devam etmektedir" dedi.



‘BARIŞ KÖPRÜLERİ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ’



Türkiye’nin inisiyatif almaya ve barış köprüleri kurmaya devam edeceğini ifade eden Efkan Ala, "Antalya Diplomasi Forumu, diplomasinin yalnızca kriz anlarında değil, sürekli ve yapıcı bir diyalog zemini olarak işletilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak, adaletin ve hakkaniyetin sesi olmaya, ayrışan bir dünyada barış köprüleri kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.