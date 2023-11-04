AK Parti Gençlik Kolları'ndan Filistin'e destek

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AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, Gazze'de son günlerde yaşanan İsrail saldırılarına tepkisiz kalmamak, ayrıca Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek amacıyla 'Filistin Yürüyüşü' düzenledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bugün saat 13.00'te bir araya gelen kalabalık, caddenin bir başından diğer başına yürüdü. 'Filistin'de zulme dur de' yazılı büyük bir pankartın ardında yürüyen topluluk ayrıca 'Sessiz kalma soykırıma ortak olma' ve 'Filistin'de katilin parmak izi İsrail' yazılı dövizler taşıdı. Grup, yol boyunca “Kudüs bizimdir, bizim kalacak”, “Siyonist İsrail Filistin'den defol” ve “Mazlumlara selam, direnişe devam' sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.