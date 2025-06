AK Parti Gençlik Kolları ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı arasında anlamlı maç

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, Avrupa ikincisi unvanına sahip olan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımızla basketbol maçı gerçekleştirdi. Maça Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.

Karşılaşmada, milli sporcularımız sahadaki yetenekleriyle alkış toplarken, sporun sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda farkındalık ve kapsayıcılık için güçlü bir araç olduğunu da gösterdiler.

Maçın ardından Down Sendromlu Basketbol Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilik başarısı kutlandı.Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: “Down sendromlu milli takımımız, Avrupa’da elde ettikleri gurur verici başarıyla hepimizi sevince boğdu. Bu büyük başarı, sadece bir sportif zafer değil; azmin, inancın ve takım ruhunun da en güzel örneğidir. Bizler de AK Parti Gençlik Kolları olarak, bu kıymetli başarıyı kutlamak ve özel sporcularımızın sevincine ortak olmak adına onların yanındaydık. Birlikte geçirdiğimiz her an, bizler için unutulmaz bir mutluluk ve ilham kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.