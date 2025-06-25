AK Parti Gençlik Kolları ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı arasında anlamlı maç

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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, Avrupa ikincisi unvanına sahip olan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımızla basketbol maçı gerçekleştirdi. Maça Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.

Karşılaşmada, milli sporcularımız sahadaki yetenekleriyle alkış toplarken, sporun sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda farkındalık ve kapsayıcılık için güçlü bir araç olduğunu da gösterdiler.

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