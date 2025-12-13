AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi

Haberin Devamı

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, "Görevi boyunca teşkilatımıza hizmet eden ilçe başkanı Nihat Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti teşkilatlarında görev değişimi yenilenme ve güçlenme sürecidir. Görevimizin başındayız. Kapımız herkese açık. Gece gündüz 7 gün 24 saat davamıza ve Etimesgut'umuza hizmet edeceğiz.