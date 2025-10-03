AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan trafik kazası geçirdi

Haberin Devamı

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden C.Y. idaresindeki, Gürcan ile F.P'nin bulunduğu otomobil, Doğanca Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan N.O. yönetimindeki 41 NF 860 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Milletvekili Gürcan ile aynı araçtaki F.P, şoför C.Y. ve diğer otomobildeki Canan O. (70), ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesine, sürücü N.O. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Canan O, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"ALLAH KORUMUŞ AYŞEN HOCAMIZI"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın tali yoldan çıkan aracın Gürcan'ın bulunduğu otomobile çarpmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Gürcan'ın durumunun iyi olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bir kırığı var. Yanında 2 yardımcısıyla giderken... Onların da durumu iyi. Allah korumuş Ayşen Hocamızı. Karşıda bir ölüm durumu var. Onlara da başsağlığı diliyorum. Bir de ağır yaralı var." dedi.

Hatipoğlu, müşahede altında tutulan Gürcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğünü sözlerine ekledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Gürcan'la Ankara'dan peş peşe yola çıktıklarını söyledi.

Tali yoldan çıkan aracın Gürcan'ın otomobiline çarptığını belirten Albayrak, "Şu an acil, sıkıntılı bir durum yok. Ayşen Hocamızın göğüs kısmında, kemer taktığından dolayı bir ağrısı var. Tomografi çekildi, istirahate alındı." dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de Gürcan ile beraberindekilerin durumlarının iyi olduğunu, kendisini hastanede bir gece misafir edeceklerini dile getirdi.