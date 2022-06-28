AK Parti eski belediye başkanlarını topluyor

Haberin Devamı

‘KURULUŞTAN Günümüze İl Başkanları’ adı altında geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantının bir benzeri, temmuzda gerçekleştirilecek. AK Parti, ‘Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Toplantısı’ yapmayı planlıyor. Eski AK Partili başkanlar Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantıyı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı organize edecek.

GÖNÜL ALMA PLANI

AK Parti kurmayları, “Yolu partiden geçmiş, herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz” dedi. Eski partililere seçimler için destek vermeleri ve birlikte çalışma öneriliyor. 2023 seçimlerinin en kritik seçim olduğu vurgulanıyor.