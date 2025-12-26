×
AK Parti Edirne heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 10:19

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, AK Parti 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede Edirne'de yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Edirne için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan İba, "Şehrimize gösterdiği özel ihtimam ve her daim güçlü destekleriyle yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Edirne'mizi hak ettiği güzel yarınlara taşımak için aynı heyecan ve inançla, canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve Edirne Belediye Meclis Üyesi Sibel Yıldırım da yer aldı.

