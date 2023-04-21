AK Parti Çukurova ilçeye silahlı saldırı

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Deprem sonrası hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen binanıncamları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Adana Valiliği gözaltına alınan saldırganın 1999 doğumlu E.A. olduğunu ve binaya 14 el ateş ettiğini açıkladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “Bu saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” dedi. Saldırıya uğrayan AK Parti Çukurova İlçe Binası’nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da saldırıyı kınayarak “Hepimizin bu olayı kınaması lazım. Seçimin yaklaştığı, adayların yarış içerisinde olduğu bu dönemde bu tür provokasyonlar olabilir” açıklamasında bulundu.