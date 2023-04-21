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AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

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#Adana#Çukurova#AK Parti
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 16:04

Adana’da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan Erdem Kaya (24), çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Erdem Kaya, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş açtı. Başkanlığın camları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli, binanın kapısını açamayınca tüfeğini bırakıp, yürümeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilen şüpheli, saldırıyı neden yaptığına yönelik soruya, “Atatürk için yaptım. CHP’nin binasına sıktılar. Bilirler kimin sıktığını. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun” yanıtını verdiği öğrenildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, binanın deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olayın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da ilçe başkanlığına gelerek, bilgi aldı.

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem Kaya, bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

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#Adana#Çukurova#AK Parti

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