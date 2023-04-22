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AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı saldırganının ifadesine ulaşıldı

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#Çukurova#ADANA#AK PARTİ
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı saldırganının ifadesine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 16:29

ADANA’da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan Erdem Kaya (24), çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Öte yandan zanlı suçunu kabul ederken ifadesindeki detaylara da ulaşıldı.

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Olay, geçtiğimiz perşembe günü Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Erdem Kaya, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş açtı. Başkanlığın camları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, binanın kapısını açamayınca tüfeğini bırakıp, yürümeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İFADESİNE ULAŞILDI

TRT HABER'den alına bilgiye göre zanlı emniyette alınan ifadesinde, “3500 liraya aldığım av tüfeğini gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarjörümü de taktım.” diyerek suçunu kabul etti.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem Kaya, bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. (Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, DHA)

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#Çukurova#ADANA#AK PARTİ

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