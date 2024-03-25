AK Parti Çorum mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Çorumlular, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çorumun güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez. Dedim bir sorun; şu anda ne kadar katılım var? 40 bin kişi... Maşallah bugün yine çorum bir başka muhteşem. Çorum ile aramıza kimse giremez.

Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına bastı. Girdiğimiz seçimlerde desteğinizi yanımızda gördük. 14-28 Mayıs seçimlerinde de bu gelenek değişmedi. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 64,5, cumhurbaşkanlığında 65'i bulan oy oranı ile destek veren Çorum'a şükran borçluyuz. Sizlere daha fazla hizmet ederek borcumuzu yerine getireceğiz. Bugüne kadar el ele verdik. Çorum'u bölgesinin en gözde şehirlerden birine dönüştürdük.

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Çorum'un elde ettiği başarılarda belediyelerimizin çalışmalarının da önemli payı var. Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Önünüzü açtık, işinizi kolaylaştırdık. 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleştireceğiz. Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız tabii bunun için 31 Mart imtihanını vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta yine Çorum'un destan yazacağından şüphe duymuyorum, geleneği bozmayacağız.

Karşımdaki meydanda 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum. Öyle ses verin ki yankısı ta Ankara'ya ulaşsın. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

İşte demokrasinin kalesi Çorum budur. Bedim yol ve dava arkadaşım Çorum işte budur. Çorum'u rekor oyla kazanmak yetmez, Ankara ve İstanbul'daki hemşerilerimizi aramaya var mıyız? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa bir şekilde ulaşacağız. Onları AK Parti ve Cumhur İttifakı adayına oy vermeleri için ikna edeceğiz.

Bir zamanlar yanımızda olup da beklentileri karşılanmayınca başka taraflara dümen kıranlara karşı da uyaracağız.

Milletimizin birliğini hedef alan çevreler Maraş'ta Çorum'da Sivas'ta provokasyonlar denediler. Aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Bir kısmında başarılı da oldular. Gezi hadisesinde sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cülerin 15 temmuz ihanetine kadar bu saldırıların arkası kesilmedi. Tüm saldırıları püskürttük, vatanımızı bölme planlarını sildik attık. Teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Şu anda terör örgütleri kaçacak delik arıyor.

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Son 10 yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı. Biz tüm sıkıntıları göğüsledik. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. Memurun işçinin emekli aylıklarında yüzde 50'ye varan artışa gittik. Banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi önlemleri devreye aldık. Bankalar 8-12 bin lira promosyonlar için başvuruları almaya başladı.

53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 şubat depremlerinde vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. her ay 15 -20 bin konutu tamamlayarak yıl sonunda 200 bin konuta ulaşacağız.

En büyük baş ağrımız olan enflasyona yönelik gerekli adımları atıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı düşüşün yaşandığını göreceğiz.